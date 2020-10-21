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Верещук: Я не собираюсь возвращаться в Раву-Русскую. Киев – конечная станция

Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявила, что не уедет из Украины.

Верещук: У меня уже в Раве-Русской ничего нет
Верещук: У меня уже в Раве-Русской ничего нет
Фото: Ірина Верещук / Facebook

Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявила, что намерена остаться жить в Киеве.

"У меня уже в Раве-Русской ничего нет. Но самое главное – что Киев – это конечная станция. Я не уеду из страны, как делают другие. Я вот думаю, например: да что же это такое? Что же это за лидеры, ну условно, там: президент, мэр города, тот же [киевский градоначальник Виталий] Кличко, когда центр их жизненных интересов не в Украине? Вот, к примеру, Кличко. Его семья живет за границей давно. То есть у него семьи здесь нет, они там, они учатся там, жена, дети – все там. Дом там", – отметила Верещук.

Верещук: Кучма сказал обо мне: "Если это она, я согласен". Читайте полную версию интервью

Верещук родилась в 1979 году в Раве-Русской Жолковского района Львовской области. Училась в военном институте при Национальном университете "Львовская политехника", на юридическом факультете Львовского национального университета имени Ивана Франко, а также в Национальной академии государственного управления при президенте Украины. После окончания военного института пять лет служила в Вооруженных силах Украины.

В 2010–2015 годах Верещук занимала пост мэра Равы-Русской.

20 сентября 2020 года нардеп была официально утверждена как кандидат на пост мэра Киева от "Слуги народа".

Теги: Киев, выборы, Рава-Русская, Ирина Верещук, местные выборы, мэр
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