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ПОЛИТИКА

Зеленский: Считаю, что нужны изменения в законодательство по поводу штрафов за отказ носить маску

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что понимает усталость людей от карантина, но не носить маску – по его словам, это совсем неправильно.

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Зеленский: Перед выборами эти политики ничего не хотят делать. Они все боятся
Зеленский: Перед выборами эти политики ничего не хотят делать. Они все боятся
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский выступает за ужесточение наказания за несоблюдение противоэпидемических мер для борьбы с COVID-19, но заявил, что перед выборами нардепы не хотят этого делать. Об этом он сказал в интервью каналам "Интер", ICTV, "Украина" и "1+1", которое вышло 22 октября. Трансляцию вел канал "Сегодня" в YouTube.

"Потому что такое законодательство. Принимать решение должны депутаты Верховной Рады Украины. Перед выборами эти политики ничего не хотят делать. Они все боятся. Вопрос не только в монобольшинстве – вопрос во всех депутатах. Вопрос в отношении людей. Наши люди, я считаю, очень расслабились. Я понимаю, что они устали, но не носить маску – это совсем неправильно. Изменения в законодательство по поводу штрафов должны быть, я считаю. Человек должен знать, что если не носит маску, сразу можно штрафовать, а не протокол, который выписывают полицейские, а потом в суде оно все разбивается. Но даже не это страшно. Страшно, когда собирают 20–30 тыс. человек на праздниках", – сказал президент.

По его словам, в Днепре, Одессе и Харькове, где проводились большие концерты, произошла вспышка заболевания. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным на 22 октября, за время пандемии в Украине COVID-19 заболело 322 879 человек, из них 6043 умерли, а 134 898 выздоровели. С середины октября в Украине ежедневно фиксируют более 5–6 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, за прошедшие сутки впервые выявили более 7 тыс.

18 октября главный санврач Украины Виктор Ляшко заявлял, что Министерство здравоохранения хочет увеличить размеры штрафов за нарушение карантина в Украине с 170 грн до 17 тыс. грн.

Теги: штраф, Владимир Зеленский, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, маски
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