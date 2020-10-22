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Зеленский объяснил, почему деньги из фонда борьбы с COVID-19 тратят на строительство дорог

Часть средств, которые украинская сторона отсудила у российского "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже, была потрачена на строительство дорог в Украине, заявил президент страны Владимир Зеленский.

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Зелеснкий: Жизнь же продолжается. Нужно восстанавливать и строить страну
Зелеснкий: Жизнь же продолжается. Нужно восстанавливать и строить страну
Фото: president.gov.ua

Деньги, предназначенные для борьбы с COVID-19, на строительство дорог никто не забирал. Об этом в интервью украинским телеканалам, которое транслирует канал "Сегодня" в YouTube, сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"У нас есть деньги в "ковидном" фонде. По-моему, [было] 67 млрд грн. Есть половина из этих денег. "Ковидный" фонд – это не напечатанные деньги или деньги, которые нам предоставили какие-то наши партнеры… Это те программы, которые были в бюджете, были, расписаны на все – спорт, культура, инфраструктура, больницы и так далее. Взялась часть бюджета, мы ее заблокировали – вот там и был локдаун, но временный. Жизнь же продолжается. Нужно восстанавливать и строить страну", – подчеркнул Зеленский.

По его словам, были привлечены средства, которые украинская сторона отсудила у российского "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже.

"Я хочу, чтобы все понимали, что у нас происходило с "Большим строительством". Мы забрали $3 млрд с "Газпрома", отсудили эти деньги, и их получил "Нафтогаз". И тут мы поняли, что можем сделать большую программу. Мы рассчитывали на все эти деньги. Потом поняли, что развивать нужно не только дороги – есть и другие проблемы. 33–35 млрд грн из почти 100 млрд грн мы договорились потратить на дороги. И все это видят – дороги строятся. Ведь никто эту программу не остановил. Деньги из "Нафтогазу" передали в бюджет. И часть из этих миллиардов была потрачена на важную программу, которая обеспечивает инфраструктуру. Это, кстати, дороги к тем больницам, куда везут больных COVID-19", – сказал глава государства.

Он отметил, что дороги строятся и на неоккупированных территориях Донбасса.

"Вот вам пример, мы построили дорогу из Северодонецка в Станицу Луганскую. Чтобы показать, что мы строим Донбасс тут, а там – вы знаете что. Пока что, к сожалению. Там ничего хорошего не происходит. И вот когда были пожары в Луганской области, все это признают – местные жители, пожарные, спасатели, Нацполиция, все – буквально за час люди из центра смогли доехать до сел. Поэтому я считаю, что это правильные вещи. Но у больных COVID-19 деньги никто не забирал", – резюмировал президент.

В апреле 2019 года Верховная Рада внесла изменения в госбюджет, которыми одобрила создание фонда борьбы с коронавирусной инфекцией. Изначально правительство предлагало заложить в фонд 97,1 млрд грн, но народные депутаты не поддержали эту идею, в итоге было принято решение уменьшить размер фонда до 64,7 млрд грн. Позже размер фонда вырос до 66 млрд грн.

Согласно решению правительства, деньги из фонда направляли на помощь гражданам, в том числе пожилого возраста, в связи с негативными последствиями распространения на территории Украины коронавируса; на одноразовую помощь членам семей работников учреждений здравоохранения, которые погибли от COVID-19; другие меры, направленные на борьбу со вспышкой инфекции.

Верховная Рада Украины в июне разрешила выделить часть средств фонда на строительство дорог.

В конце июля Минфин сообщил, что все средства фонда распределены. В министерстве рассказали, что в целом из фонда на сферу здравоохранения выделили 16,3 млрд грн, на социальную сферу – 10,6 млрд грн, на сферу обеспечения правопорядка – 2,5 млрд грн, на стимулирование экономики – 36 млрд грн, частичное восстановление расходов госбюджета – 500 млн грн, на сферу образования – 52,5 млн грн.

По состоянию на 19 октября в фонде борьбы с коронавирусной болезнью COVID-19 оставалось 34 млрд грн, заверила замглавы Офиса президента Украины Юлия Ковалив.

Теги: Газпром, Украина, бюджет, НАК Нафтогаз, строительство, Владимир Зеленский, дороги, инфраструктура, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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