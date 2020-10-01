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ДЕНЬГИ

"Укравтодор" назвал цену строительства одного километра дороги

"Укравтодор" разбил стоимость строительства дорог на пять категорий. Самая дорогая – первая категория. Один километр такой дороги стоит 170,6 млн грн.

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Стоимость строительства дороги зависит от количества слоев дорожного покрытия
Стоимость строительства дороги зависит от количества слоев дорожного покрытия
Фото: depositphotos.com

Средняя стоимость строительства одного километра новой автодороги первой категории с асфальтобетонным покрытием в этом году в Украине составляет 170,6 млн грн. Об этом пишет "Центр транспортных стратегий" 1 октября со ссылкой на информацию Государственного агентства автомобильных дорог Украины "Укравтодор".

Строительство километра асфальтобетонной дороги второй категории оценили в 77,4 млн грн. Километр третьей категории стоит 69,6 млн грн, четвертой – 39,4 млн грн, а пятой – 11,3 млн грн.

Максимальная стоимость капитального ремонта километра автодороги первой категории может достигать 60 млн грн, а реконструкции – 100 млн грн, заявили в "Укравтодоре".

Структура стоимости дорожно-строительных работ складывается из стоимости материалов, изделий и конструкций (60%), эксплуатации строительных машин и механизмов (20%), заработных плат (10%) и прочих расходов (10%).

"Строительство абсолютно новой дороги нельзя абсолютно ни к чему приравнивать, потому что оно предполагает полностью новое прохождение дороги по новому участку, по полям, болотам... От рельефа местности зависит стоимость одного километра. В новом строительстве очень большая доля затрат падает на земляные работы, включая, например, замену грунтов, которые не подходят по лабораторным анализам", – пояснил, советник группы дорожно-строительных компаний RDS Александр Ращупкин.

Он отметил, что барьерные ограждения могут составить до 10–15% от общей сметной стоимости дороги.

Долю асфальтобетона в стоимости материалов подсчитать сложно, считает специалист.

"Все зависит от количества слоев дорожного покрытия. Если это текущий ремонт и только два слоя асфальта, то асфальт составит 80% или 90%. Если это регенерация и есть другие добавки, то асфальт составит 60%. Если добавляются несколько нижних подстилающих слоев дорожной одежды и щебеночно-песочных смесей с добавлением цемента, то там асфальт может составлять половину от стоимости материалов", – добавил Ращупкин.

Дороги в Украине начали активно строить в рамках проекта "Большое строительство", который стартовал в Украине 2 марта. Это совместный проект президента Украины Владимира Зеленского и правительства Украины, которым в то время руководил Алексей Гончарук. По плану проекта, в Украине должно быть построено более 4 тыс. км дорог. 

Гончарук говорил, что проект создаст 150 тыс. новых рабочих мест.

Советник главы "Укравтодора" Юрий Голик в феврале заявил, что в целом объем выделенных на дорожные работы средств в 2020 году составит 113 млрд грн.

Деньги на строительство дорог выделили также из фонда борьбы с коронавирусной инфекцией. В общем на строительство дорог из этого фонда заложили 35 млрд грн (объем фонда – почти 66 млрд грн). По информации Министерства финансов Украины, на 22 сентября потрачено 29% запланированных на дороги средств (10,1 млрд грн).

Теги: Укравтодор, строительство, деньги, дороги, расходы, Большое строительство
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