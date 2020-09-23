"Укравтодор" рассказал о ремонте более 2 тыс. км дорог. Больше всего – в Закарпатье

Государственное агентство автомобильных дорог Украины "Укравтодор" рассказало о завершении ремонта 2022 км дорог. Больше всего отремонтировали дорог в Закарпатской (223,5 км) и Харьковской (221,2 км) областях.

В Закарпатской области построили 223,5 км дорог, а в Луганской – 133 км Фото: depositphotos.com

Государственное агентство автомобильных дорог Украины "Укравтодор" 23 сентября рассказало о восстановлении более 2 тыс. км дорог в этом году. Об этом "Укравтодор" сообщил в Facebook 23 сентября.

"В верхнем слое покрытия Службы автомобильных дорог "Укравтодора" завершили укладку 2022 км дорог, еще 800 км дорог выполнены в выравнивающем слое", – рассказали в агентстве.

В сообщении пояснили, что укладка верхнего слоя – это финальный этап ремонта дороги. До этого на отремонтированных участках снимали старый асфальт, переделывали основу дорожной одежды и стелили дорожное покрытие.

"Это самые дорогие и самые тяжелые этапы текущего среднего и капитального ремонтов", – объяснили в агентстве.

После этого на дорогах нанесут разметку, сделают обочины и остановки, установят дорожные знаки и барьерные ограждения. Затем проверят качество работ и при отсутствии замечаний сдадут в эксплуатацию.

"Зафиксированные недостатки подрядчики обязаны исправлять за свой счет", – сказано в сообщении.

Лидерами по объему восстановления дорог являются Закарпатская область (223,5 км); Харьковская (221,2 км); Запорожская (168,8 км); Сумская (149,9 км); Луганская (133 км) и Львовская (130,1 км) области.

"Сейчас работы проводятся на 4 тыс. км дорог государственного значения. На 70% из них уже уложен выравнивающий слой… До конца года показатель составит 4200 км, идем по плану", – заявили в агентстве.