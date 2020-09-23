"Укравтодор" рассказал о ремонте более 2 тыс. км дорог. Больше всего – в Закарпатье

Государственное агентство автомобильных дорог Украины "Укравтодор" 23 сентября рассказало о восстановлении более 2 тыс. км дорог в этом году. Об этом "Укравтодор" сообщил в Facebook 23 сентября.
"В верхнем слое покрытия Службы автомобильных дорог "Укравтодора" завершили укладку 2022 км дорог, еще 800 км дорог выполнены в выравнивающем слое", – рассказали в агентстве.
В сообщении пояснили, что укладка верхнего слоя – это финальный этап ремонта дороги. До этого на отремонтированных участках снимали старый асфальт, переделывали основу дорожной одежды и стелили дорожное покрытие.
"Это самые дорогие и самые тяжелые этапы текущего среднего и капитального ремонтов", – объяснили в агентстве.
После этого на дорогах нанесут разметку, сделают обочины и остановки, установят дорожные знаки и барьерные ограждения. Затем проверят качество работ и при отсутствии замечаний сдадут в эксплуатацию.
"Зафиксированные недостатки подрядчики обязаны исправлять за свой счет", – сказано в сообщении.
Лидерами по объему восстановления дорог являются Закарпатская область (223,5 км); Харьковская (221,2 км); Запорожская (168,8 км); Сумская (149,9 км); Луганская (133 км) и Львовская (130,1 км) области.
"Сейчас работы проводятся на 4 тыс. км дорог государственного значения. На 70% из них уже уложен выравнивающий слой… До конца года показатель составит 4200 км, идем по плану", – заявили в агентстве.
Дороги в Украине начали активно строить в рамках проекта "Большое строительство", который стартовал в Украине 2 марта. Это совместный проект президента Украины Владимира Зеленского и правительства Украины, которым в то время руководил Алексей Гончарук. По плану проекта в Украине должно быть построено более 4 тыс. км дорог.
Гончарук говорил, что проект создаст 150 тыс. новых рабочих мест.
Советник главы "Укравтодора" Юрий Голик в феврале заявил, что в целом объем выделенных на дорожные работы средств в 2020 году составит 113 млрд грн.
Деньги на строительство дорог выделяли также из фонда борьбы с коронавирусной инфекцией. В общем на строительство дорог из этого фонда заложили 35 млрд грн. По информации Министерства финансов Украины, на 28 августа кассовые расходы фонда на дороги составили более 7 млрд грн;