"На радостях от поездок по новым дорогам". "Укравтодор" сообщил, что за полгода в Украине произошло около 72,4 тыс. ДТП

Основными причинами ДТП в Украине стали превышение допустимой скорости и нарушение правил маневрирования, заявили в "Укравтодоре".

За полгода в Украине произошло более 70 тыс. аварий Фото: depositphotos.com

За шесть месяцев 2020 года в Украине произошло 72 394 ДТП, в которых погибло 1482 человека. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба "Укравтодора".

По данным агентства, почти две трети всех аварий (почти 47 тыс.) произошли из-за нарушения правил маневрирования и превышения скорости.

"На радостях от поездок по новым, качественным дорогам водители часто забывают о том, что существуют четкие ограничения скорости и что на высокой скорости возможности для маневрирования уменьшаются в разы", – сказано в сообщении.

В "Укравтодоре" призвали водителей "быть максимально осторожными" на новых дорогах.