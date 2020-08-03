В ДТП в Киевской области погибло четыре человека

В Киевской области 2 августа произошло столкновение автомобилей Daewoo Lanos и "ВАЗ 2106", сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

В ДТП в Киевской области 2 августа погибло четыре человека. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Еще один человек травмирован.

Сообщение об аварии на 56-м километре автодороги Борисполь – Днепр поступило в оперативно-диспетчерскую службу Переяслав-Хмельницкого района в 23.31.

По данным прибывших на место происшествия спасателей, произошло столкновение автомобилей Daewoo Lanos и "ВАЗ 2106". Сотрудники ГСЧС освободили пострадавшего водителя Daewoo Lanos, который в результате ДТП оказался заблокированным в своей машине, а также извлекли тела погибших.