Число жертв ДТП в оккупированном Крыму увеличилось до девяти

Один из пострадавших в аварии на трассе Таврида в оккупированном Россией Крыму, несмотря на усилия врачей, скончался в больнице.

Пострадавшие в ДТП доставлены в больницы Белогорска и Симферополя Фото: depositphotos.com

Число жертв ДТП, произошедшего утром 31 июля на трассе Таврида в оккупированном Россией Крыму, увеличилось до девяти. Об этом "Интерфаксу" сообщили в так называемом минздраве Крыма.

Один из пострадавших в аварии, несмотря на усилия врачей, скончался в больнице.

По имеющимся данным, четверо пострадавших находятся в больнице Белогорска, недалеко от которого произошло ДТП. Один из них – в тяжелом состоянии, трое – в состоянии средней степени тяжести.

Еще четверых пострадавших доставили в больницу Симферополя. Один из них скончался, двое – в тяжелом состоянии, один – в состоянии средней тяжести.

Помимо этого, двум детям оказали помощь амбулаторно, их не будут госпитализировать.

Утром 31 июля на трассе Таврида микроавтобус "Мерседес Спринтер", двигавшийся в сторону Симферополя, совершил столкновение со стоящим автомобилем КамАЗ с прицепом. Изначально сообщалось, что в результате аварии погибли восемь человек.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.