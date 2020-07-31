В Крыму водитель микроавтобуса въехал в КамАЗ. Восемь человек погибли

ДТП произошло в оккупированном Россией Крыму 31 июля в 5.15, об этом сообщили в так называемом МЧС Крыма.

ДТП произошло в 5.15, в микроавтобусе находилось 15 человек Фото: depositphotos.com

Утром 31 июля на трассе Таврида микроавтобус "Мерседес Спринтер", двигавшийся в сторону Симферополя, совершил столкновение со стоящим автомобилем КамАЗ с прицепом. Об этом сообщили в пресс-службе так называемого МЧС оккупированного Россией Крыма.

Информация об аварии в Белогорском районе поступила в 5.15. На место ДТП выехали медики и спасатели. В микроавтобусе находилось 15 человек. В результате ДТП восемь погибли, сказано в сообщении.

На месте аварии работали 35 человек и 16 единиц техники.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.