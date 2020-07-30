Водитель грузовика наехал на двух пешеходов в Николаевской области. Оба погибли

Водитель грузовика DAF после столкновения с отбойником наехал на двух мужчин 26 и 30 лет, которые находились на автозаправке рядом с дорогой. Оба пешехода погибли на месте.

Водитель грузового автомобиля DAF днем 30 июля столкнулся с отбойником и наехал на двух пешеходов в Кривоозерском районе Николаевской области. В результате ДТП оба пешехода погибли на месте, сообщили в пресс-службе полиции Николаевской области.

Авария произошла 30 июля около 13.00, на 297-м километре автодороги М-05 Киев – Одесса вблизи поселка Кривое Озеро Николаевской области.

По информации полицейских, 47-летний водитель DAF с полуприцепом после столкновения с отбойником наехал на двух мужчин 26 и 30 лет, которые находились на прилегающей к автодороге территории автозаправки.

"В результате дорожно-транспортного происшествия оба пешехода погибли на месте", – говорится в сообщении.

Полицейские возбудили уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание от пяти до 10 лет лишения свободы.