В результате ДТП под Запорожьем погибли четыре человека

По данным полиции, автомобиль BMW во время обгона столкнулся с грузовиком MAN. Водитель и пассажиры легкового авто погибли на месте.

Утром 1 августа на трассе Васильевка – Бердянск в Запорожской области произошло ДТП, в результате которого погибли четыре человека, один травмирован. Об этом сообщила пресс-служба запорожского облуправления полиции.

По данным правоохранителей, водитель автомобиля BМW попытался обогнать попутный транспорт, но на встречной полосе столкнулся с грузовиком MAN.

Водитель легкового авто и трое пассажиров (две женщины и один мужчина в возрасте от 19 до 25 лет) погибли на месте аварии. Водитель грузовика госпитализирован, о его состоянии полиция не уточняет.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель двух и более лиц) Уголовного кодекса Украины.

Управление полиции также призвало свидетелей аварии или водителей, которые зафиксировали момент столкновения с помощью видеорегистраторов, обратиться по телефонам 095 687 57 67, 098 987 94 44 или 102.