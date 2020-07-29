Под Харьковом автомобиль "скорой" наехал на женщину

В селе Циркуны Харьковской области произошла авария с участием скорой помощи. Автомобиль "Renault" наехал на 43-летнюю женщину.

Вечером 28 июля в селе Циркуны Харьковской области автомобиль скорой медицинской помощи наехал на пешехода. В результате ДТП женщина скончалась на месте, сообщили 29 июля в пресс-службе полиции Харьковской области.

"28 июля около 21.40 в районе дома №1 на улице Соборной в селе Циркуны Харьковского района автомобиль скорой медицинской помощи Renault совершил наезд на 43-летнюю женщину-пешехода", – говорится в сообщении.

По версии полиции, автомобиль скорой помощи, которым управлял 60-летний водитель, ехал со включенными проблесковыми маячками со стороны автодороги Киев – Харьков – Довжанский в направлении села Липцы.

Женщина пересекала проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства.