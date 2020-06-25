"Укравтодор" оценил убытки, нанесенные дорожному хозяйству наводнениями на западе Украины, ориентировочно в 234,4 млн грн

Интенсивные осадки и подъем уровня воды в реках Карпатского региона разрушили участки дорог и искусственные сооружения на них, сообщает "Укравтодор".

Интенсивные осадки продолжались на западе Украины с 22 по 23 июня Фото: ukravtodor.gov.ua

Ориентировочная стоимость убытков, нанесенных дорожному хозяйству от наводнений на западе Украины, составляет 234,4 млн грн. Об этом 25 июня сообщает "Укравтодор".

Отмечается, что интенсивные осадки 22–23 июня и подъем уровня воды в реках Карпатского региона разрушили участки дорог и искусственные сооружения на них.

По данным "Укравтодора", в Ивано-Франковской области повреждены и разрушены пять автомобильных дорог. Ориентировочная сумма убытков – 104 млн грн.

В Черновицкой области также разрушены и повреждены пять автомобильных дорог. Ориентировочная сумма убытков составила 40,68 млн грн.

На Закарпатье повреждены четыре автомобильные дороги. Ориентировочные убытки составляют 23,988 млн грн.

Во Львовской области вследствие подтопления ограничено движение транспорта на трассе Т-14-19 Николаев – Жидачев – Калуш. Ориентировочные убытки из-за нанесенных непогодой разрушений – 65,7 млн грн.

В Тернопольской области на 65 км дорог государственного значения и четырех мостах зафиксировано загрязнение илом. Служба автомобильных дорог создала дежурные бригады по ликвидации последствий стихии.

Из-за интенсивных осадков, которые выпали на западе Украины, произошло подтопление автодорог и домохозяйств в пяти областях: Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской.

Во время стихийного бедствия в Ивано-Франковской области погибло три человека, один пропал без вести.

25 июня Кабинет Министров Украины принял решение о выделении 672 млн грн из Госрезерва на преодоление последствий наводнения на западе Украины.