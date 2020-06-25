Кабмин намерен выделить около 700 млн грн западным областям для ликвидации последствий наводнения – Шмыгаль

Как сообщает корреспондент издания "ГОРДОН", об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, открывая заседание правительства.
"Будем принимать решение о выделении значительной суммы средств из государственного резервного фонда – это около 700 млн грн на потребности областей. Плюс дополнительные деньги для агентств, которые будут ликвидировать последствия паводка", – отметил Шмыгаль.
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