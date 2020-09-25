За год больше, чем за 10 лет. Зеленский рассказал о строительстве дорог в регионах

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Закарпатье в этом году собираются построить 370 км дорог. Об этом он заявил на брифинге по итогам рабочей поездки в регион 25 сентября, передает корреспондент издания "ГОРДОН".
"Амбициозный план превращается в реальность. 370 км дорог государственного назначения будет построено в этом году", – заявил Зеленский.
Президент обратился к статистике и напомнил, как раньше строились дороги в регионе.
"За 10 лет в сумме в Закарпатье было построено 130–140 км. То есть за 10 месяцев этого года в три раза больше, чем за 10 лет. Я считаю, что это – победа и для нас, и для всех закарпатцев. Останавливаться на этом никто не собирается и мы за несколько ближайших лет построим все дороги Закарпатья", – добавил он.
Дороги в Украине начали активно строить в рамках проекта "Большое строительство", который стартовал в Украине 2 марта. Это совместный проект президента Украины Владимира Зеленского и правительства Украины, которым в то время руководил Алексей Гончарук. По плану проекта в Украине должно быть построено более 4 тыс. км дорог.
Гончарук говорил, что проект создаст 150 тыс. новых рабочих мест.
Советник главы "Укравтодора" Юрий Голик в феврале заявил, что в целом объем выделенных на дорожные работы средств в 2020 году составит 113 млрд грн.
Деньги на строительство дорог выделили также из фонда борьбы с коронавирусной инфекцией. В общем на строительство дорог из этого фонда заложили 35 млрд грн. По информации Министерства финансов Украины, на 22 сентября августа кассовые расходы фонда на дороги составили 35 млрд грн.