За год больше, чем за 10 лет. Зеленский рассказал о строительстве дорог в регионах

Президент Украины Владимир Зеленский обещает в ближайшие несколько лет построить дороги во всем Закарпатье. По его словам, за этот год в регионе построят 370 км дорог государственного назначения.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Закарпатье в этом году собираются построить 370 км дорог. Об этом он заявил на брифинге по итогам рабочей поездки в регион 25 сентября, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Амбициозный план превращается в реальность. 370 км дорог государственного назначения будет построено в этом году", – заявил Зеленский.

Президент обратился к статистике и напомнил, как раньше строились дороги в регионе.

"За 10 лет в сумме в Закарпатье было построено 130–140 км. То есть за 10 месяцев этого года в три раза больше, чем за 10 лет. Я считаю, что это – победа и для нас, и для всех закарпатцев. Останавливаться на этом никто не собирается и мы за несколько ближайших лет построим все дороги Закарпатья", – добавил он.