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За год больше, чем за 10 лет. Зеленский рассказал о строительстве дорог в регионах

Президент Украины Владимир Зеленский обещает в ближайшие несколько лет построить дороги во всем Закарпатье. По его словам, за этот год в регионе построят 370 км дорог государственного назначения.

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Зеленский прибыл в Закарпатье 25 сентября
Зеленский прибыл в Закарпатье 25 сентября
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Закарпатье в этом году собираются построить 370 км дорог. Об этом он заявил на брифинге по итогам рабочей поездки в регион 25 сентября, передает корреспондент издания "ГОРДОН"

"Амбициозный план превращается в реальность. 370 км дорог государственного назначения будет построено в этом году", – заявил Зеленский.

Президент обратился к статистике и напомнил, как раньше строились дороги в регионе.

"За 10 лет в сумме в Закарпатье было построено 130–140 км. То есть за 10 месяцев этого года в три раза больше, чем за 10 лет. Я считаю, что это – победа и для нас, и для всех закарпатцев. Останавливаться на этом никто не собирается и мы за несколько ближайших лет построим все дороги Закарпатья", – добавил он.

Дороги в Украине начали активно строить в рамках проекта "Большое строительство", который стартовал в Украине 2 марта. Это совместный проект президента Украины Владимира Зеленского и правительства Украины, которым в то время руководил Алексей Гончарук. По плану проекта в Украине должно быть построено более 4 тыс. км дорог. 

Гончарук говорил, что проект создаст 150 тыс. новых рабочих мест.

Советник главы "Укравтодора" Юрий Голик в феврале заявил, что в целом объем выделенных на дорожные работы средств в 2020 году составит 113 млрд грн.

Деньги на строительство дорог выделили также из фонда борьбы с коронавирусной инфекцией. В общем на строительство дорог из этого фонда заложили 35 млрд грн. По информации Министерства финансов Украины, на 22 сентября августа кассовые расходы фонда на дороги составили 35 млрд грн.

Теги: Закарпатье, деньги, Владимир Зеленский, дороги, регионы, Большое строительство
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