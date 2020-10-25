В Киеве ни на одном избирательном участке нет информации о кандидатах в мэры столицы – "Сила и честь"

Представители партии "Сила и честь" обратили внимание на нарушение Избирательного кодекса на избирательных участках в Киеве. Они призывают обращаться в Государственное бюро расследований в случае подобных нарушений.

В Киеве ни на одном избирательном участке нет информации о кандидатах в мэры столицы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил кандидат в депутаты киевского горсовета от партии "Сила и честь" Евгений Лахненко.

"Сегодня представители партии "Сила и честь" обратили внимание на то, что нарушается Избирательный кодекс. Ни на одном участке избирательной комиссии нет информации о кандидатах, которые баллотируются в мэры Киева. Это грубое нарушение Избирательного кодекса", – написал Лахненко.

Он напомнил, что Государственное бюро расследований во время проведения выборов работает в усиленном режиме.

"Сообщить о правонарушении можно по телефону (044) 294-64-63. Будьте бдительны! Не позволяйте нарушать ваши права и ограничивать ваши свободы! В том числе свободу выбора", – добавил Лахненко.

Сегодня по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, стартовали местные выборы. Граждане Украины будут избирать городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые пройдут согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

"ГОРДОН" следит за развитием событий в режиме онлайн.