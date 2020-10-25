На родителей несовершеннолетних интервьюеров опроса от Зеленского составят админпротоколы – координатор опроса

К проведению всеукраинского опроса, инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским, привлекались несовершеннолетние. Такие случаи, по информации координатора опроса Артема Гагарина, был единичны, об этом он написал 25 октября в Facebook.
"Слежу за процессом проведения опроса, поступают сообщения о привлечении к его проведению несовершеннолетних детей. Были зафиксированы единичные ситуации, когда родители, которые должны были работать в качестве интервьюеров, оставили на участках детей вместо себя для участия в опросе. Знаю один такой подтвержденный случай и несколько неподтвержденных, информация сейчас проверяется", – уточнил Гагарин.
Он заявил, что родители поступили безответственно, такой поступок можно считать небезопасным для детей.
"За такое поведение на родителей будет составлен админпротокол", – пообещал координатор опроса.
Факты участия несовершеннолетних в опросе сегодня публикуют пользователи соцсетей.
Народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко обратилась к Денисовой, детскому омбудсмену Николаю Кулебе и первой леди Украины Елене Зеленской с призывом отреагировать на факт участия несовершеннолетних в проведении всеукраинского опроса, инициированного Зеленским. Она обнародовала фото 14-летнего волонтера из Костополя Ровенской области и призвала дать этому факту правовую оценку.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что участие несовершеннолетних волонтеров в проведении президентского опроса не нарушает закон, если на это давали согласие их родители.
13 октября Зеленский заявил, что в день местных выборов 25 октября украинцам предложат ответить на "пять важных вопросов":
В Центральной избирательной комиссии сообщили, что не занимаются подготовкой опроса. Офис президента подчеркнул, что результаты опроса не будут иметь юридических последствий.
21 октября стало известно что опрос профинансирует партия "Слуга народа". В политсиле заявили, что это законно, поскольку партия не будет проводить исследование сама, а заключит договор с компанией, проводящей социологические опросы.
Согласно опросу Социологической группы "Рейтинг", проведенному 20–21 октября, к инициативе Зеленского провести опрос положительно относятся 43% украинцев, негативно – 25%, нейтрально – 30%.
Сегодня по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, стартовали местные выборы. Граждане Украины будут избирать городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые пройдут согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.
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