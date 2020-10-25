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ПОЛИТИКА

На родителей несовершеннолетних интервьюеров опроса от Зеленского составят админпротоколы – координатор опроса

Артем Гагарин, координатор всеукраинского опроса, инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил, что были зафиксированы единичные случаи, когда интервьюеры-родители оставляли вместо себя работать детей.

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25 октября перед избирательными участками проводили всеукраинский опрос
25 октября перед избирательными участками проводили всеукраинский опрос
Фото: EPA

К проведению всеукраинского опроса, инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским, привлекались несовершеннолетние. Такие случаи, по информации координатора опроса Артема Гагарина, был единичны, об этом он написал 25 октября в Facebook.

"Слежу за процессом проведения опроса, поступают сообщения о привлечении к его проведению несовершеннолетних детей. Были зафиксированы единичные ситуации, когда родители, которые должны были работать в качестве интервьюеров, оставили на участках детей вместо себя для участия в опросе. Знаю один такой подтвержденный случай и несколько неподтвержденных, информация сейчас проверяется", – уточнил Гагарин.

Он заявил, что родители поступили безответственно, такой поступок можно считать небезопасным для детей.

"За такое поведение на родителей будет составлен админпротокол", – пообещал координатор опроса.

https://www.facebook.com/gagarintema/posts/4532552360149529

Факты участия несовершеннолетних в опросе сегодня публикуют пользователи соцсетей.

Народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко обратилась к Денисовой, детскому омбудсмену Николаю Кулебе и первой леди Украины Елене Зеленской с призывом отреагировать на факт участия несовершеннолетних в проведении всеукраинского опроса, инициированного Зеленским. Она обнародовала фото 14-летнего волонтера из Костополя Ровенской области и призвала дать этому факту правовую оценку.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что участие несовершеннолетних волонтеров в проведении президентского опроса не нарушает закон, если на это давали согласие их родители.

13 октября Зеленский заявил, что в день местных выборов 25 октября украинцам предложат ответить на "пять важных вопросов":

  • Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах?
  • Поддерживаете ли вы создание на Донбассе свободной экономической зоны?
  • Нужно ли сократить Верховную Раду Украины до 300 народных депутатов?
  • Поддерживаете ли вы легализацию медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелобольных?
  • Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос о применении гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

В Центральной избирательной комиссии сообщили, что не занимаются подготовкой опроса. Офис президента подчеркнул, что результаты опроса не будут иметь юридических последствий.

21 октября стало известно что опрос профинансирует партия "Слуга народа". В политсиле заявили, что это законно, поскольку партия не будет проводить исследование сама, а заключит договор с компанией, проводящей социологические опросы.

Согласно опросу Социологической группы "Рейтинг", проведенному 20–21 октября, к инициативе Зеленского провести опрос положительно относятся 43% украинцев, негативно – 25%, нейтрально – 30%.

Сегодня по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, стартовали местные выборы. Граждане Украины будут избирать городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые пройдут согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

"ГОРДОН" следит за развитием событий в режиме онлайн.

Теги: дети, Владимир Зеленский, местные выборы, нарушение, всеукраинский опрос 2020
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