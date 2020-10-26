Порошенко заявил, что "Европейская солидарность" прошла во все областные советы Украины

Пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко заявил, что его политическая сила прошла во все областные советы страны. Брифинг бывшего главы государства 26 октября транслировался на его странице в Facebook.
По его словам, ЕС – единственная партия, которая будет представлена во всех областных центрах Украины.
"Это огромный шаг вперед по сравнению с парламентскими выборами прошлого года, где "Европейская солидарность" заняла первое место только во Львовской области", – отметил Порошенко.
Экс-президент подчеркнул, что по результатам параллельного подсчета голосов, который проводит партийный штаб, "Европейская солидарность" лидирует во Львовской (30,52%), Ровенской (18,58%), Тернопольской (22,68%), Киевской (19,61%) областях, а также в Киеве (20,29%).
"Слуги" [президента Украины Владимира] Зеленского не имеют представительства в трех областных центрах, ОПЗЖ, по данным нашего подсчета голосов, не преодолевает барьер в шести областных советах Украины. Партия Зеленского лидирует в четырех областях, ОПЗЖ лидирует в трех областях и борется за четвертую", – уточнил Порошенко.
Также он добавил, что во Львове, Ровно и Сумах кандидаты ЕС выходят во второй тур выборов городского головы.
Явка на местные выборы составила 36,88%. Гражданская сеть "Опора", которая наблюдала за голосованием, заявила, что выборы были конкурентными и в целом соответствовали законодательству.
"ГОРДОН" продолжает следить за развитием событий после голосования на выборах в режиме онлайн.