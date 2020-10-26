Наблюдателю на местных выборах в Киеве объявили подозрение в подкупе избирателей – прокуратура

Наблюдатель от одной их политических партий, принимавших участие в местных выборах, предлагал вознаграждение в 500 грн за голос в пользу своего кандидата в мэры столицы. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Наблюдателя задержали недалеко от избирательного участка на проспекте Маяковского Фото: EPA

Киевская местная прокуратура №3 объявила подозрение в организации подкупа избирателей наблюдателю от одного из кандидатов на должность киевского городского головы. Об этом 26 октября сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Подозреваемый, будучи представителем одной из политических сил и официальным наблюдателем на выборах от кандидата на должность киевского городского головы, предлагал гражданам вознаграждение в сумме 500 гривен за голосование за конкретных кандидатов от политической силы, к которой он принадлежит", – сказано в сообщении.

Наблюдателя задержали 25 октября недалеко от избирательного участка на проспекте Маяковского в Деснянском районе столицы. При себе у него были списки с персональными данными граждан.

Уголовное производство открыто по ч. 4 ст. 160 (подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии по референдуму) Уголовного кодекса Украины.

В прокуратуре сообщили, что меру пресечения для подозреваемого пока не избрали. Ему грозит до семи лет лишения свободы.