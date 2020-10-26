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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Тернопольской области сын пьяного избирателя избил полицейского. Его задерживал спецназ

Пьяный мужчина хотел попасть на избирательный участок после закрытия и проголосовать. Избирателя пытался остановить полицейский, но он позвал на помощь сына.

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Спецназ роты полиции особого назначения прибыл на участок, где избили полицейского
Спецназ роты полиции особого назначения прибыл на участок, где избили полицейского
Фото: depositphotos.com

Местный житель нанес телесные повреждения полицейскому на одном из избирательных участков в Гусятинском районе Тернопольской области. Происшествие случилось 25 октября в 20.24 в селе Нижбирок, сообщили в местной полиции на следующий день, 26 октября.

Пьяный мужчина хотел попасть на избирательный участок после его закрытия, чтобы успеть проголосовать. Его пытался остановить полицейский и просил покинуть помещение. Тогда мужчина позвонил по телефону и позвал на помощь 33-летнего сына с другом.

"Родственник [сын избирателя] напал на работника полиции. После нанесения телесных повреждений злоумышленники скрылись с места преступления. Полицейскому оказали медпомощь", – сообщили в полиции.

На место происшествия прибыли следователи с оперативниками и спецназ роты полиции особого назначения (РПОН).

Виновников инцидента доставили в отделение полиции. Решается вопрос об объявлении подозрения в совершении преступления по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (умышленное причинение работнику правоохранительного органа легких или средних телесных повреждений при выполнении им служебных обязанностей).

Нападавшему грозит до пяти лет лишения свободы. Следователи оценивают действия двух других участников инцидента.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

Явка на местные выборы составила 36,88%. Гражданская сеть "Опора", которая наблюдала за голосованием, заявила, что выборы были конкурентными и в целом соответствовали законодательству

Окончательные результаты местных выборов Центризбирком Украины рассчитывает получить до пятницы, 30 октября.

Национальная полиция Украины сообщила об открытии 159 уголовных производств по фактам нарушений на местных выборах. По состоянию на 10.00 26 октября в органы полиции поступило 5006 заявлений о нарушении избирательного процесса.

"ГОРДОН" продолжает следить за развитием событий после голосования на выборах в режиме онлайн.

Теги: полиция, нападение, Тернопольская область, правоохранители, преступление, местные выборы
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