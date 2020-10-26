В Центризбиркоме сообщили, когда рассчитывают объявить результаты местных выборов

Процесс установления результатов местных выборов начнется до 27 октября и, вероятно, завершится до 30-го, сказал замглавы Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик.

Окончательные результаты местных выборов в Центризбиркоме рассчитывают получить до пятницы, рассказал замглавы Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик в эфире канала "Интер" вечером 25 октября.

"Сейчас продолжается процесс подсчета голосов. Через сутки-двое начнется процесс установления результатов. [...] Будем надеяться на лучшее и что где-то на протяжении трех – пяти дней в большинстве территориальных общин результаты выборов будут установлены", – сказал он.

Дубовик добавил, что, "безусловно, будет судебное испытание результатов выборов". В отдельных территориальных общинах возможно повторное голосование на выборах городских голов, считает он.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

Явка на местные выборы составила 36,88%. Гражданская сеть "Опора", которая наблюдала за голосованием, заявила, что выборы были конкурентными и в целом соответствовали законодательству.