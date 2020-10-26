Местные выборы в Украине были конкурентными и в целом соответствовали законодательству – "Опора"

Нарушения во время проведения местных выборов в Украине могли существенно повлиять на результаты волеизъявления в отдельных территориальных общинах, считает гражданская сеть "Опора".

Местные выборы, которые проходили в Украине 25 октября, в целом соответствовали законодательству. Об этом 26 октября заявила гражданская сеть "Опора", которая наблюдала за голосованием.

"По предварительным результатам наблюдения, "Опора" констатирует высококонкурентный характер местных выборов, которые в целом соответствовали законодательству Украины. Граждане Украины имели широкий и разнообразный выбор среди кандидатов (партий), которые были обеспечены достаточными условиями и ресурсами для проведения масштабных предвыборных кампаний", – говорится в сообщении.

В "Опоре" при этом отметили, что "зафиксированные наблюдателями нарушения могли существенно повлиять на результаты волеизъявления в конкретных территориальных общинах, но причины их появления были разными, ответственность за них распределяется между различными субъектами избирательного процесса и они не были централизованно спланированными в пределах страны".

Гражданская сеть зафиксировала, в частности, "достаточно массовые нарушения процедур организации выборов и проведения кампаний", несоблюдение порядка ведения предвыборной агитации, попытки подкупа избирателей, злоупотребление админресурсом и проблемы с изменением избирательного адреса.

"Части таких нарушений, в частности процедурных, можно было бы избежать в случае заблаговременной подготовки государства к имплементации нового Избирательного кодекса, внесенных изменений в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, и надлежащего просвещения членов избирательных комиссий, представителей политических партий и избирателей", – считают в "Опоре".

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

Явка на местные выборы составила 36,88%.