На довыборах в Раду в Черниговской области лидирует Ляшко, его конкурент Гунько объявил о своей победе

Кандидат в нардепы от "Слуги народа" в 208-м округе в Черниговской области Анатолий Гунько сообщил, что параллельный подсчет показал его преимущество над лидером Радикальной партии Олегом Ляшко. Ляшко заявил о масштабном подкупе избирателей.

На довыборах в Верховную Раду в 208-м избирательном округе в Черниговской области после подсчета 24,62% бюллетеней лидирует глава Радикальной партии Олег Ляшко. Об этом свидетельствуют данные сайта Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Согласно этим данным, за Ляшко проголосовали 33,03% избирателей. За его основного конкурента, Анатолия Гунько от "Слуги народа", – 32,38%.

На третьем месте идет самовыдвиженец Людмила Давыденко, у нее 26,96%.

Всего в выборах принимали участие 18 кандидатов.

Скриншот: cvk.gov.ua

26 октября Анатолий Гунько заявил в Facebook, что выборы выиграл он.

"По параллельному подсчету голосов, который проводился моим штабом, я одержал уверенную победу в избирательной гонке на 208-м округе, с разницей 1442 голоса", – написал он.

Кандидат от "Слуги народа" считает, что его конкурент Ляшко демонстрирует "истерику" перед камерами центральных телеканалов.

Ляшко 26 октября заявил в Facebook, что не признает победу Гунько.

"Мы выиграли выборы в 208-м округе, но проиграли подкупу и коррупции власти. По данным ЦИК, аномально высокая явка в 50% на этом округе в полтора раза превысила среднюю явку по стране. Это доказательство, что в округе сработала масштабная сетка подкупа избирателей... Кандидат от власти Гунько скупил 50% избирателей округа и с помощью коррупции купил мандат народного депутата. Поэтому мы не признаем результатов этих купленных выборов, требуем справедливого расследования и наказания всех причастных к масштабному подкупу избирателей 208-го округа", – написал лидер Радикальной партии.

Довыборы в 208-м округе проходили одновременно с местными выборами в Украине 25 октября. Голосование проводилось в связи с гибелью нардепа Валерия Давыденко, который был избран в этом округе в 2019 году.