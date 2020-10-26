На местных выборах зафиксировали "карусели" в четырех областях Украины – Нацполиция

В день местных выборов в Украине разоблачили несколько "сеток" подкупа избирателей. Об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко.

Участникам "каруселей" платили от 500 до 2 тыс. грн, сообщили в полиции Фото: npu.gov.ua

Правоохранители выявили "карусели" в процессе местных выборов в Киеве, Одесской, Запорожской, Николаевской и Киевской областях. Об этом 25 октября на пресс-конференции сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, пишет пресс-служба Нацполиции.

"Мы установили схему подкупа, в которой организаторы наладили приезд в Киевскую область 24 жителей Луганской области поездом "Попасная – Киев". Они прибыли в Киев, затем их централизованно везли в поселок Гатное Киевской области. Мы установили всех участников "карусели", среди которых и организатор. Они задержаны, им сообщили о подозрении", – рассказал Клименко.

Участникам "карусели" обещали по 500 грн за голосование.

Еще в одной "карусели", участникам которой платили по 2 тыс. грн за голосование в Бучанском районе Киевской области, были задействованы 80 жителей Николаевской области. Организовали ее, по данным полиции, отец и сын.

"После проведения инструктажа людей доставили в столицу, а затем разными видами транспорта, включая такси, подвозили к месту голосования", – отметил глава Нацполиции.

По этим фактам открыто уголовное производство по ст. 160 (подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии по референдуму) Уголовного кодекса Украины.

"Полиция Киева установила факт организованного подвоза граждан из Житомирской области на избирательные участки в Святошинском районе. Правоохранители обнаружили два автобуса, в которых находилось 132 человека. Организатором "сетки" оказалась 43-летняя жительница Житомира", – сообщили в полиции.

25 октября по всей территории Украины, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса, проходило голосование на местных выборах, оно завершилось в 20.00. Граждане Украины избирают городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов.

"ГОРДОН" следит за развитием событий в режиме онлайн.