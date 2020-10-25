Явка на местных выборах свидетельствует о том, что люди не верят власти – Порошенко

Пятый президент Украины Петр Порошенко поблагодарил избирателей за участие в выборах и призвал защитить результаты голосования от фальсификаций.

Большинство украинских избирателей на местных выборах проголосовали за европейское будущее страны, заявил пятый президент Украины, народный депутат от партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко. Информацию об этом 25 октября опубликовала пресс-служба ЕС.

"Надеюсь, что угрозы федерализации государства или тотальной победы российских политических сил в восточных регионах не оправдались. Так что украинцы продемонстрировали очень ответственное отношение к голосованию", – отметил Порошенко.

Он поблагодарил тех граждан Украины, которые, несмотря на пандемию коронавируса, приняли участие в голосовании.

"Тех, кто, несмотря на разочарование властью, – а явка свидетельствует о том, что люди власти больше не верят, – пришли. И, несмотря на угрозу коронавируса, с соблюдением социальной дистанции сделали свое волеизъявление. Потому что это обязанность каждого гражданина Украины и очень важно, что сегодня это волеизъявление было продемонстрировано", – подчеркнул экс-президент.

По предварительной информации Центризбиркома Украины, явка на местных выборах составила 37%.

25 октября по всей территории Украины, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса, проходило голосование на местных выборах, оно завершилось в 20.00. Граждане Украины избирают городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые проходят согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

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