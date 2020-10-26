Попов: Я смотрю на будущий результат оптимистично, и если мы продолжим бороться, то победим во втором туре

Кандидат на пост мэра Киева от "Оппозиционной платформы – За жизнь", глава Киевской городской госадминистрации с 2010-го по 2014 год Александр Попов заявил, что если во втором туре выборов явка будет выше, чем в первом, то он может победить. Об этом он сказал на брифинге после оглашения результатов экзит-поллов, согласно которым он выходит во второй тур, пишет сайт политической силы.
"Прежде всего, я хочу поблагодарить киевлян, которые отдали за меня свой голос, и тех, кто был с нами в избирательной кампании – это наши агитаторы, члены избирательных комиссий, наблюдатели, которые, несмотря на противодействие, в том числе и физические угрозы, поддержали нас, и сегодня мы имеем такой серьезный результат", – подчеркнул Попов.
Политик заявил о намерении бороться за победу.
"Я смотрю на будущий результат более оптимистично, и если мы продолжим бороться, то победим во втором туре, – сказал он. – Если на второй тур придет значительное количество избирателей, больше, чем сегодня, то результат будет совершенно другой. Поэтому у нас все впереди".
Попов добавил, что мэр города должен в первую очередь решать хозяйственные проблемы.
"Мэр столицы – это, прежде всего, человек, который одинаково относится к каждому киевлянину. Конечно, он должен быть и политиком, но в первую очередь – хозяйственником, потому что в городе накопилось очень много, прежде всего, хозяйственных проблем. И их надо решать", – заявил политик.
25 октября 2020 года по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.
По данным Центризбиркома Украины на 22.00 25 октября, явка на местных выборах составила 36,99% (в Киеве – 34,34%).
Данные экзит-полла, проведенного в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24", показали, что во второй тур выборов киевского городского головы вышли действующий мэр Виталий Кличко с 45,93% и кандидат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Попов с 9,62%.