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Попов: Я смотрю на будущий результат оптимистично, и если мы продолжим бороться, то победим во втором туре

Если на второй тур выборов мэра Киева придет больше избирателей, чем пришло на первый, то результат будет "совершенно другой", отметил кандидат на этот пост от ОПЗЖ Александр Попов.

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Александр Попов (слева): У нас все впереди
Александр Попов (слева): У нас все впереди
Фото: zagittya.com.ua

Кандидат на пост мэра Киева от "Оппозиционной платформы – За жизнь", глава Киевской городской госадминистрации с 2010-го по 2014 год Александр Попов заявил, что если во втором туре выборов явка будет выше, чем в первом, то он может победить. Об этом он сказал на брифинге после оглашения результатов экзит-поллов, согласно которым он выходит во второй тур, пишет сайт политической силы.

"Прежде всего, я хочу поблагодарить киевлян, которые отдали за меня свой голос, и тех, кто был с нами в избирательной кампании – это наши агитаторы, члены избирательных комиссий, наблюдатели, которые, несмотря на противодействие, в том числе и физические угрозы, поддержали нас, и сегодня мы имеем такой серьезный результат", – подчеркнул Попов. 

Политик заявил о намерении бороться за победу.

"Я смотрю на будущий результат более оптимистично, и если мы продолжим бороться, то победим во втором туре, – сказал он. – Если на второй тур придет значительное количество избирателей, больше, чем сегодня, то результат будет совершенно другой. Поэтому у нас все впереди".

Попов добавил, что мэр города должен в первую очередь решать хозяйственные проблемы.

"Мэр столицы – это, прежде всего, человек, который одинаково относится к каждому киевлянину. Конечно, он должен быть и политиком, но в первую очередь – хозяйственником, потому что в городе накопилось очень много, прежде всего, хозяйственных проблем. И их надо решать", – заявил политик.

25 октября 2020 года по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. 

По данным Центризбиркома Украины на 22.00 25 октября, явка на местных выборах составила 36,99% (в Киеве – 34,34%). 

Данные экзит-полла, проведенного в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24", показали, что во второй тур выборов киевского городского головы вышли действующий мэр Виталий Кличко с 45,93% и кандидат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Попов с 9,62%.

Теги: Киев, Виталий Кличко, Александр Попов, местные выборы, экзит-полл, Оппозиционная платформа – За жизнь, ОПЗЖ
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