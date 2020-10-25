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В Киеве Кличко набрал 50,2%, его партия УДАР – 22% – экзит-полл Института развития общества

По данным опроса избирателей, проведенного Институтом развития общества по заказу партии УДАР, действующий мэр столицы Виталий Кличко побеждает на выборах городского головы в первом туре.

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Выборы мэра Киева прошли 25 октября
Выборы мэра Киева прошли 25 октября
Фото: bykvu.com

В Киеве действующий мэр Виталий Кличко набрал на местных выборах, которые прошли сегодня, 50,2%, а его партия УДАР – 22% голосов избирателей. Такие данные экзит-полла представил на пресс-конференции в штабе УДАР глава киевской городской организации партии Владимир Бондаренко, трансляцию политическая сила вела на своей странице в Facebook. Опрос избирателей на выходе из участков по заказу партии провел Институт развития общества.

Ближайший оппонент Кличко – Александр Попов, который баллотируется от ОПЗЖ, получил 8,9%, на третьем месте – Сергей Притула, он выдвигался от "Голоса" и набрал 8,5%, на четвертом – Ирина Верещук от "Слуги народа" с 7,9%.

Скриншот: УДАР Віталія Кличка / Facebook
Скриншот: УДАР Віталія Кличка / Facebook

УДАР, по данным этого экзит-полла, занял первое место на выборах в Киевский городской совет с результатом 22%, на втором – "Европейская солидарность" с 18,3%, на третьем – партия "Слуга народа", которая получила 10%. В Киевсовет также проходят "Голос" (7,5%) и "Единство" (6,1%).

Скриншот: УДАР Віталія Кличка / Facebook
Скриншот: УДАР Віталія Кличка / Facebook

25 октября Институт развития общества опросил почти 10 тысяч избирателей на выходе из 240 участков в столице, погрешность не превышает 1%.

Теги: Виталий Кличко, УДАР, Александр Попов, Киевсовет, Ирина Верещук, местные выборы, экзит-полл, Сергей Притула, Слуга народа, партия Голос, Европейская солидарность
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