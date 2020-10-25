В Киеве побеждает Кличко, но будет второй тур – экзит-полл студии Шустера

Во второй тур выборов мэра Киева проходят действующий глава столицы Виталий Кличко и бывший глава Киевской городской госадминистрации Александр Попов, передает студия Савика Шустера со ссылкой на свой экзит-полл.

Студия Шустера провела экзит-поллы в 12 ключевых городах Украины и озвучит свои данные по каждому из них сегодня вечером Скриншот: Шустер online / Facebook

Во второй тур выборов киевского городского головы, кроме действующего мэра Виталия Кличко, вышел глава Киевской городской госадминистрации с 2010-го по 2014 год, кандидат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Попов. Об этом свидетельствуют данные экзит-полла, проведенного в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24".

Кличко набрал 45,93%, Попов – 9,62%.

Экзит-полл студия Шустера провела в 12 городах Украины: Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, Львове, Николаеве, Ужгороде, Черновцах, Мариуполе, Виннице, Черкассах и Кривом Роге. Для проведения опроса был использован инструментарий социологической компании Liberty Report.

Представители студии в количестве 1,5 тыс. человек работали на 554 участках. Опрос проводился путем анкетирования "лицом к лицу" на выходах из избирательных участков.

Данные по остальным городам телеведущий пообещал обнародовать сегодня вечером в эфире программы "Ночь выборов с Савиком Шустером" на телеканале "Украина 24".

25 октября 2020 года по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

"ГОРДОН" следит за подсчетом голосов и дальнейшим развитием событий в режиме онлайн.