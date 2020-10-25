В полицию поступило более 3 тыс. сообщений о нарушениях на местных выборах в Украине

Нацполиция Украины сообщила о более чем 3 тыс. нарушений на местных выборах. Большинство из них касались агитации в день выборов, нарушения тайны голосования и незаконного уничтожения избирательной документации.

Полиция составила 148 протоколов о совершении административных правонарушений во время голосования Фото: EPA

По состоянию на 17.00 в полицию поступило 3323 заявления и сообщения, связанных с избирательным процессом. Об этом 25 октября сообщила пресс-служба Нацполиции Украины в Facebook.

По ее информации, больше всего нарушений зафиксировано в Киеве – 398 сообщений, в Киевской области – 377, Днепропетровской – 298, Донецкой – 232, Одесской – 185, Львовской – 183, Харьковской – 178. Меньше всего нарушений отмечено в Ивано-Франковской области – 44, Волынской – 37, Житомирской – 23, Черновицкой –15.

"Указанные заявления касались агитации в день выборов – 1310, нарушения тайны голосования – 154, подкупа избирателей – 148, незаконного уничтожение избирательной документации – 117, нарушения порядка ведения реестров избирателей – 110, незаконного использования избирательного бюллетеня (попытка или вынесение бюллетеня) – 71", – уточнили в Нацполиции.

Правоохранители составили 148 протоколов о совершении административных правонарушений. По 51 факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Сегодня по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, стартовали местные выборы. Граждане Украины будут избирать городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые пройдут согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

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