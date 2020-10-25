На выборах мэра Киева за Кличко проголосовали 47,8% избирателей – экзит-полл "Рейтинга"

Опрос Социологической группы "Рейтинг" показал, что в тройку лидеров на выборах мэра Киева не попала кандидат от "Слуги народа" Ирина Верещук. Больше всего голосов получил действующий мэр Виталий Кличко.

В 20.00 в Украине официально завершился процесс голосования Фото: ЕРА

Выборы мэра Киева пройдут в два тура. Об этом свидетельствуют данные экзит-полла, проведенного 25 октября Социологической группой "Рейтинг".

Больше всего голосов набрали действующий мэр Виталий Кличко (47,8%) и представитель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Попов (8,6%). Они могут выйти во второй тур выборов.

В тройку лидеров попал также шоумен Сергей Притула, выдвинутый партией "Голос", – у него 8,3%.

Кандидат от "Слуги народа" Ирина Верещук заняла четвертое место, набрав 8%.

Еще три кандидата набрали более 3% голосов: Алексей Кучеренко от "Батьківщини" (6,3%), Андрей Пальчевский от "Перемоги Пальчевського" (4,5%) и Игорь Смешко от партии "Сила и честь" (3,4%).

1,7% избирателей во время экзит-полла отказались отвечать или сообщили, что испортили бюллетень.

Инфографика: ratinggroup.ua

Опрос проводился среди 10 402 респондентов на 100 избирательных участках Киева. Погрешность выборки не превышает 1%.

25 октября по всей территории Украины, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса, проходят местные выборы. Граждане Украины избирают городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые проходят согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

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