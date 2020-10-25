В Харькове победил Кернес – экзит-полл студии Шустера

Мэр Харькова Геннадий Кернес на местных выборах набрал 57,9% голосов избирателей и остается главой города на ближайшие пять лет. Об этом свидетельствуют данные экзит-полла, проведенного в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24".
Экзит-полл студия Шустера провела в 12 городах Украины: Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, Львове, Николаеве, Ужгороде, Черновцах, Мариуполе, Виннице, Черкассах и Кривом Роге. Для проведения опроса был использован инструментарий социологической компании Liberty Report.
Представители студии в количестве 1,5 тыс. человек работали на 554 участках. Опрос проводился путем анкетирования "лицом к лицу" на выходах из избирательных участков.
Данные по остальным городам телеведущий пообещал обнародовать сегодня вечером в эфире программы "Ночь выборов с Савиком Шустером" на телеканале "Украина 24".
25 октября 2020 года по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.
"ГОРДОН" следит за подсчетом голосов и дальнейшим развитием событий в режиме онлайн.
61-летний Кернес является мэром Харькова с 2010 года. Весной 2014-го на него совершили покушение, с тех пор он передвигается в коляске. На местных выборах, которые состоятся 25 октября 2020 года, он опять баллотируется в мэры города от партии "Блок Кернеса – Успешный Харьков".
Кернес последний раз появлялся на публике 23 августа, на мероприятиях ко Дню города и Дню национального флага. 14 сентября издание ZN.UA сообщило, что он в первых числах сентября заболел COVID-19 и был госпитализирован с двусторонним воспалением легких. Источники издания утверждали, что Кернес был в коме. 15 сентября в Харьковском горсовете подтвердили, что Кернес госпитализирован с коронавирусом, но отметили, что он "много и очень громко смеялся" над сообщениями о коме.
В ночь на 17 сентября Кернеса доставили в Германию на лечение в клинике "Шарите". Родные политика сообщали, что состояние его здоровья стабильное. 2 октября бизнесмен, друг Кернеса Павел Фукс рассказал, что мэр Харькова получил отрицательный тест на коронавирус.
12 октября глава Харьковской ОГА Алексей Кучер в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил, что Кернес чувствует себя плохо. 13 октября клиника "Шарите" обнародовала заявление: "Кернес из Харькова (Украина) находится у нас на лечении. Каждый день он делает успехи, и мы ожидаем его полного выздоровления".
Сын Кернеса Даниил рассказал, что после ранения, которое харьковский градоначальник получил в 2014 году, у него слабое легкое – его тогда "прошила" пуля. С этим якобы связано тяжелое течение болезни Кернеса.