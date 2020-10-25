В Харькове победил Кернес – экзит-полл студии Шустера

Действующий мэр Харькова Геннадий Кернес на ближайшие пять лет останется главой города, он победил на местных выборах, набрав свыше половины голосов избирателей, передает со ссылкой на данные своих экзит-поллов студия Савика Шустера.

Мэр Харькова Геннадий Кернес на местных выборах набрал 57,9% голосов избирателей и остается главой города на ближайшие пять лет. Об этом свидетельствуют данные экзит-полла, проведенного в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24".

Экзит-полл студия Шустера провела в 12 городах Украины: Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, Львове, Николаеве, Ужгороде, Черновцах, Мариуполе, Виннице, Черкассах и Кривом Роге. Для проведения опроса был использован инструментарий социологической компании Liberty Report.

Представители студии в количестве 1,5 тыс. человек работали на 554 участках. Опрос проводился путем анкетирования "лицом к лицу" на выходах из избирательных участков.

Данные по остальным городам телеведущий пообещал обнародовать сегодня вечером в эфире программы "Ночь выборов с Савиком Шустером" на телеканале "Украина 24".

25 октября 2020 года по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

"ГОРДОН" следит за подсчетом голосов и дальнейшим развитием событий в режиме онлайн.

61-летний Кернес является мэром Харькова с 2010 года. Весной 2014-го на него совершили покушение, с тех пор он передвигается в коляске. На местных выборах, которые состоятся 25 октября 2020 года, он опять баллотируется в мэры города от партии "Блок Кернеса – Успешный Харьков".