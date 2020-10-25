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В Харькове победил Кернес – экзит-полл студии Шустера

Действующий мэр Харькова Геннадий Кернес на ближайшие пять лет останется главой города, он победил на местных выборах, набрав свыше половины голосов избирателей, передает со ссылкой на данные своих экзит-поллов студия Савика Шустера.

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Второго тура не будет, поскольку, согласно экзит-поллу, Геннадий Кернес набрал больше половины голосов избирателей
Второго тура не будет, поскольку, согласно экзит-поллу, Геннадий Кернес набрал больше половины голосов избирателей
Фото: Геннадий Кернес / Facebook

Мэр Харькова Геннадий Кернес на местных выборах набрал 57,9% голосов избирателей и остается главой города на ближайшие пять лет. Об этом свидетельствуют данные экзит-полла, проведенного в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24".

Экзит-полл студия Шустера провела в 12 городах Украины: Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, Львове, Николаеве, Ужгороде, Черновцах, Мариуполе, Виннице, Черкассах и Кривом Роге. Для проведения опроса был использован инструментарий социологической компании Liberty Report.

Представители студии в количестве 1,5 тыс. человек работали на 554 участках. Опрос проводился путем анкетирования "лицом к лицу" на выходах из избирательных участков.

Данные по остальным городам телеведущий пообещал обнародовать сегодня вечером в эфире программы "Ночь выборов с Савиком Шустером" на телеканале "Украина 24".

25 октября 2020 года по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

"ГОРДОН" следит за подсчетом голосов и дальнейшим развитием событий в режиме онлайн.

61-летний Кернес является мэром Харькова с 2010 года. Весной 2014-го на него совершили покушение, с тех пор он передвигается в коляске. На местных выборах, которые состоятся 25 октября 2020 года, он опять баллотируется в мэры города от партии "Блок Кернеса – Успешный Харьков".

Кернес последний раз появлялся на публике 23 августа, на мероприятиях ко Дню города и Дню национального флага. 14 сентября издание ZN.UA сообщило, что он в первых числах сентября заболел COVID-19 и был госпитализирован с двусторонним воспалением легких. Источники издания утверждали, что Кернес был в коме. 15 сентября в Харьковском горсовете подтвердили, что Кернес госпитализирован с коронавирусом, но отметили, что он "много и очень громко смеялся" над сообщениями о коме.

В ночь на 17 сентября Кернеса доставили в Германию на лечение в клинике "Шарите". Родные политика сообщали, что состояние его здоровья стабильное. 2 октября бизнесмен, друг Кернеса Павел Фукс рассказал, что мэр Харькова получил отрицательный тест на коронавирус.

12 октября глава Харьковской ОГА Алексей Кучер в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил, что Кернес чувствует себя плохо. 13 октября клиника "Шарите" обнародовала заявление: "Кернес из Харькова (Украина) находится у нас на лечении. Каждый день он делает успехи, и мы ожидаем его полного выздоровления".

Сын Кернеса Даниил рассказал, что после ранения, которое харьковский градоначальник получил в 2014 году, у него слабое легкое – его тогда "прошила" пуля. С этим якобы связано тяжелое течение болезни Кернеса.

Теги: Харьков, Геннадий Кернес, местные выборы
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