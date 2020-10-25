В "Ночи выборов с Савиком Шустером" объявят результаты собственных экзит-поллов

Экзит-поллы на сегодняшних местных выборах в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24" проводятся в Киеве, Харькове, Одессе, Львове, Днепре, Мариуполе Донецкой области, Кривом Роге Днепропетровской области, в Черновцах, Николаеве, Виннице, Черкассах и Ужгороде. Их результаты объявят сегодня в спецпроекте "Ночь выборов с Савиком Шустером" на телеканале "Украина 24".

Сегодня в 19.30 на телеканале "Украина 24" в прямом эфире выйдет спецпроект "Ночь выборов с Савиком Шустером". Уникальность программы состоит в том, что сразу после закрытия избирательных участков в 20.00 Шустер объявит результаты собственных экзит-поллов из 12 городов Украины. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщили создатели программы.

Такие экзит-поллы в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24" проводятся в Киеве, Харькове, Одессе, Львове, Днепре, Мариуполе Донецкой области, Кривом Роге Днепропетровской области, в Черновцах, Николаеве, Виннице, Черкассах и Ужгороде. Для проведения экзит-полов также будет использован инструментарий социологической компании Liberty Report.

"Социологи, проводящие экзит-полл, работают с Савиком Шустером уже более 10 лет. В течение этих лет они доказали свой профессионализм и высокое качество работы. 25 октября, в день местных выборов, они опросят от 40 тыс. до 60 тыс. украинцев по всей стране. Более 1500 интервьюеров будут работать на 554 избирательных участках. 70 операторов колл-центра в течение дня будут получать данные от социологов. Опрос будет проводиться путем анкетирования (face to face) на выходах из избирательных участков. Таким образом, зрители канала "Украина 24" первыми в стране ровно в 20.00 узнают результаты местных выборов", – говорится в релизе.

Так, в спецпроекте назовут фамилии мэров, которые победили, города, где будет проходить второй тур, и партии, которые преодолеют пятипроцентный барьер.

"Мы ожидаем предельную погрешность выборки 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта). Мы проводим экзит-поллы с целью заявить о тенденции. Чтобы в дальнейшем, при подсчете голосов, ни у кого не возникало желания попытки фальсификаций, поскольку уже в 20.00 украинцы будут знать реальную независимую картину результатов выборов", – отметили создатели программы.

Сегодня по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, стартовали местные выборы. Граждане Украины будут избирать городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые пройдут согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

"ГОРДОН" следит за развитием событий в режиме онлайн.