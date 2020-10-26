Кличко может победить в первом туре – СМИ

После подсчета 67% бюллетеней действующий мэр Киева Виталий Кличко набирает 51% голосов, пишет агентство "Интерфакс-Украина".

По данным СМИ, ближайший соперник Кличко набрал в пять раз меньше голосов Фото: kyivcity.gov.ua

Действующий мэр Киева Виталий Кличко может победить на выборах городского головы в первом туре, набрав более 50% голосов. Об этом свидетельствуют данные агентства "Интерфакс-Украина", полученные от источников, близких к территориальной избирательной комиссии.

По оперативным данным, полученным от участковых комиссий, после обработки 67% бюллетеней Кличко набирает около 51% голосов, рассказал собеседник агентства.

На втором месте – экс-глава Киевской городской госадминистрации, кандидат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Попов (9,4%), на третьем – шоумен и волонтер Сергей Притула, баллотирующийся на этот пост от "Голоса" (7,7%).

Согласно результатам опроса, проведенного студией Савика Шустера, Кличко набрал 45,93%, Попов – 9,62%. Экзит-полл Социологической группы "Рейтинг" показал, что Кличко набрал 47,8%, а Попов – 8,6%. По данным опроса избирателей, проведенного Институтом развития общества по заказу партии УДАР, Кличко побеждает на выборах городского головы в первом туре с 50,2% голосов.

25 октября 2020 года по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

По данным Центризбиркома Украины на 20.00, явка на местных выборах составила 37% (в Киеве – 34,34%).