Экс-нардеп Лозинский, который сидел за убийство, выиграл выборы в объединенной территориальной общине в Кировоградской области

Бывший народный депутат от Блока Юлии Тимошенко Виктор Лозинский победил на выборах главы объединенной территориальной общины в Голованевском районе, где в 2009 году был убит местный житель Валерий Олейник.

С Лозинского, который был приговорен к 15 годам за убийство Олейника, сняли судимость Скриншот: Игорь Рудич / YouTube

Бывший народный депутат от Блока Юлии Тимошенко Виктор Лозинский победил на выборах главы Подвысоцкой объединенной территориальной общины (ОТО) в Голованевском районе Кировоградской области. Об этом "ВВС Україна" сообщили в местной избирательной комиссии.

Оформление протоколов еще продолжается, но Лозинский одержал "уверенную" победу, уточнили в комиссии. Его главным конкурентом на выборах был кандидат от "Слуги народа" Сергей Балицкий.

Лозинский в порядке самовыдвижения баллотировался на пост главы ОТО в районе, где в 2009 году на территории охотничьих угодий произошло убийство жителя Голованевского района Валерия Олейника.

20 апреля 2010 года Днепровский райсуд Киева приговорил Лозинского к 15 годам заключения за участие в убийстве Олейника. Позже срок заключения сократили до 10 лет. Лозинский должен был находиться в тюрьме до 1 марта 2020 года.

11 июня 2014 года стало известно, что Лозинского по состоянию здоровья отпустили из колонии. На следующий день министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что Лозинский был задержан группой уголовного розыска и возвращен в Бориспольскую исправительную колонию №119. 24 июня 2014 года Апелляционный суд Киевской области отменил решение суда об освобождении Лозинского по болезни.

В конце февраля 2016 года Бориспольский райсуд подтвердил, что Лозинский может быть освобожден условно-досрочно.

6 апреля 2016 года Апелляционный суд Киева подтвердил законность досрочного освобождения экс-нардепа. 7 апреля 2016 года Лозинский покинул Бориспольскую колонию.

Киевская прокуратура №4 подала апелляционную жалобу на решение о снятии судимости с Лозинского. 19 мая Днепровский райсуд Киева снял судимость с Лозинского. 26 июня 2019 года Киевский апелляционный суд признал законным решение Днепровского райсуда Киева о досрочном снятии судимости с Лозинского.