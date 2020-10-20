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Экс-нардеп Лозинский, осужденный за убийство, баллотируется на пост главы объединенной территориальной общины

Бывший народный депутат от Блока Юлии Тимошенко Виктор Лозинский баллотируется на пост главы объединенной территориальной общины как самовыдвиженец.

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В 2010 году Днепровский райсуд Киева приговорил Лозинского к 15 годам заключения
В 2010 году Днепровский райсуд Киева приговорил Лозинского к 15 годам заключения
Скриншот: Игорь Рудич / YouTube

Бывший народный депутат от Блока Юлии Тимошенко Виктор Лозинский, которого приговаривали к 15 годам заключения за умышленное убийство, баллотируется на пост главы объединенной территориальной общины (ОТО) рядом с местом убийства. Об этом 19 октября сообщает "ВВС Украина" со ссылкой на местную территориальную избирательную комиссию.

"Лозинский баллотируется на должность руководителя Подвысоцкой ОТГ Голованевского района Кировоградской области", – говорится в сообщении.

По информации СМИ, Лозинский идет на выборы как самовыдвиженец.

ОТГ на сайте ЦИК не публикуют информацию относительно кандидатов на должности председателей. 

20 апреля 2010 года Днепровский райсуд Киева приговорил Лозинского к 15 годам заключения за участие в убийстве Олейника, которое произошло 16 июня 2009 года на территории охотничьих угодий в Кировоградской области. Позже срок заключения сократили до 10 лет. Лозинский должен был находиться в тюрьме до 1 марта 2020 года.

11 июня 2014 года стало известно, что Лозинского по состоянию здоровья отпустили из колонии. На следующий день министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что Лозинский был задержан группой уголовного розыска и возвращен в Бориспольскую исправительную колонию №119. 24 июня 2014 года Апелляционный суд Киевской области отменил решение суда об освобождении Лозинского по болезни.

В конце февраля 2016 года Бориспольский райсуд подтвердил, что Лозинский может быть освобожден условно-досрочно.

6 апреля 2016 года Апелляционный суд Киева подтвердил законность досрочного освобождения экс-нардепа. 7 апреля 2016 года Лозинский покинул Бориспольскую колонию.

Киевская прокуратура №4 подала апелляционную жалобу на решение о снятии судимости с Лозинского.

26 июня 2019 года Киевский апелляционный суд признал законным решение Днепровского райсуда Киева о досрочном снятии судимости с Лозинского.

Теги: выборы, убийство, тюрьма, Виктор Лозинский, Кировоградская область, местные выборы
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