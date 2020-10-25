"Среди всех этих подонков есть достойные люди". Сенцов прокомментировал местные выборы в Украине

Бывший политзаключенный, украинский режиссер Олег Сенцов считает, что к власти на местных выборах рвется "старая и новая сволочь".

На местных выборах в Украине в депутаты идут в том числе "подонки". Такое мнение выразил 25 октября в Facebook бывший украинский политзаключенный, режиссер Олег Сенцов.

"Я не в состоянии был себе представить, что в нашей стране столько профессионалов и хозяйственников, которые смотрят на тебя со всех углов – только бы ты за них проголосовал. Пророссийская, экс-региональная, старая и новая сволочь прет к власти, как в последний бой. Да, конечно, среди всех этих подонков есть достойные люди и партии, и, хотя они в меньшинстве, я именно им желаю победы", – написал он.

Сенцов назвал местные выборы "кульминацией треша", происходящего в Украине.

25 октября по всей территории Украины, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса, проходят местные выборы. Граждане Украины избирают городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые проходят согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

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