В Житомире выявили фейковых наблюдателей от "Опоры" – Айвазовская

Глава правления гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская сообщила о фейковых наблюдателях, которые работали на четырех избирательных участках в Житомире.

В Житомире зафиксировали нескольких фейковых наблюдателей, которые якобы представляли гражданскую сеть "Опора". Об этом 25 октября в Facebook сообщила глава правления "Опоры" Ольга Айвазовская.

"В участковой избирательной комиссии №181447 выявлено лицо по фамилии Метельская О.О., на избирательном участке №181441 – Ткачук Татьяна, №181423 – Тушинская Ольга, на участке №181397 – Колодзинская, удостоверение №51", – написала Айвазовская.

Она попросила проверять у членов комиссий удостоверения.

По состоянию на 17.00 в полицию поступило 3323 сообщения, связанных с избирательным процессом. Больше всего нарушений зафиксировано в Киеве – 398 сообщений, в Киевской области – 377.

Сегодня по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, стартовали местные выборы. Граждане Украины будут избирать городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые пройдут согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

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