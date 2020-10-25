Мэр Львова Садовый проголосовал со второй попытки. Паспорт нашла теща

Мэр Львова Андрей Садовый, который баллотируется на должность градоначальника, не смог проголосовать с первого раза, потому что пришел на избирательный участок с загранпаспортом.

Мэр Львова Андрей Садовый, который баллотируется на эту должность, смог принять участие в местных выборах со второй попытки. Об этом он написал 25 октября в Facebook.

Садовый опубликовал видео, на котором рассказал, что за день два раза выстоял в очереди, чтобы выполнить гражданский долг.

Утром Садовый сообщил, что не нашел дома украинский паспорт, поэтому взял заграничный, но с ним мэру Львова не позволили проголосовать.

Через несколько часов он написал в Facebook, что паспорт помогла найти теща.

"Спасибо любимой теще Марии Михайловне! Взяла кризисную ситуацию под свой контроль, организовала поиски и достигла результата. Хорошая теща на вес золота", – отметил мэр Львова.

Сегодня по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, стартовали местные выборы. Граждане Украины будут избирать городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые пройдут согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

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