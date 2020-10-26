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ПОЛИТИКА

В день выборов в Украине полиция зафиксировала около 4400 админправонарушений – МВД

Как рассказал советник министра внутренних дел Иван Варченко, в день местных выборов в Украине зафиксировали более чем в полтора раза больше административных правонарушений, чем на парламентских в 2019 году.

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Варченко рассказал, что на избирательных участках в том числе фиксировали попытки вынести бюллетени и подкуп избирателей
Варченко рассказал, что на избирательных участках в том числе фиксировали попытки вынести бюллетени и подкуп избирателей
Фото: mvs.gov.ua

В день местных выборов в Украине правоохранители зафиксировали около 4400 административных правонарушений, рассказал в эфире "Громадського радіо" советник министра внутренних дел Иван Варченко.

По его словам, в день парламентских выборов зафиксировали в 1,7 раза меньше админправонарушений – 2500.

"Основными нарушениями были административные, те, которые связаны с голосованием избирателей: человек не голосовал так, как это положено по закону. Например, забрал с собой, выбросил бюллетень, – а избирательное законодательство сейчас это запрещает. Были пьянки на избирательных участках, были попытки вынести избирательный бюллетень – такие попытки квалифицировались по Уголовному кодексу. Было около 20 нарушений, характеризующихся по ст. 160 Уголовного кодекса (подкуп избирателей). По каждому из них должны будут нести уголовную ответственность", – рассказал советник министра, отметив, что в ночь подсчета голосов полиция получила 150 сообщений о нарушениях.

Он добавил, что правоохранители получили "ощутимое количество жалоб", связанных с проведением всеукраинского опроса.

"Спецквалификации по гражданам, которые проводили президентский опрос или экзит-поллы, нет. Полиция фиксировала жалобы, и таких сообщений были сотни", – сказал Варченко.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

Явка на местные выборы составила 36,88%. Гражданская сеть "Опора", которая наблюдала за голосованием, заявила, что выборы были конкурентными и в целом соответствовали законодательству.

Национальная полиция Украины сообщила об открытии 159 уголовных производств по фактам нарушений на местных выборахПо состоянию на 10.00 26 октября в органы полиции поступило 5006 заявлений о нарушении избирательного процесса.

"ГОРДОН" продолжает следить за развитием событий после голосования на выборах в режиме онлайн.

Теги: выборы, местные выборы, Иван Варченко, подкуп, жалоба, нарушение
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