Вовлечение Зеленского в агитацию за "Слугу народа" отрицательно повлияло на продвижение стандартов демократии – "Опора"

Гражданская сеть "Опора" назвала дискуссионными правовые основания вовлеченности президента Украины Владимира Зеленского в агитационную кампании партии "Слуга народа" на местных выборах.

Президент Украины Владимир Зеленский отрицательно повлиял на соблюдение в стране принципов демократии при проведении 25 октября местных выборов. Об этом 26 октября заявила гражданская сеть "Опора", которая наблюдала за предвыборной кампанией.

"Интенсивная вовлеченность президента Украины Владимира Зеленского в агитационную кампанию партии "Слуга народа" негативно повлияла на продвижение признанных демократических стандартов разграничения государственных и партийных интересов, а также на предупреждение практики злоупотреблений административными ресурсами на разных уровнях", – говорится в сообщении.

В "Опоре" назвали "дискуссионными" правовые основания и оценки такой активности Зеленского.

"Очевидным является факт потери государством и его центральной властью возможности продемонстрировать новые подходы к обеспечению надлежащих стандартов выборов на уровне политической практики", – считают представители гражданской сети.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

Явка на местные выборы составила 36,88%.

Зеленский после завершения голосования заявил, что местные выборы в Украине, "в отличие от некоторых ее соседей", были свободными. Ранее президент говорил о выборах мэра Киева, что по закону, агитировать не может, но ему "в любом случае ближе человек из "Слуги народа".