В "Слуге народа" рассказали, когда обнародуют результаты опроса от Зеленского

Результаты всеукраинского опроса, инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским, обнародуют вечером 26 октября, рассказала замглавы парламентской фракции "Слуга народа", нардеп Евгения Кравчук в эфире канала "Украина 24".
Кравчук считает, что случаи, когда один человек мог несколько раз принять участие в опросе – "исключения, которые точно попадают в медиа". Она утверждает, что большинство участников опроса на самом деле голосовали по одному разу и "каких-то таких нарушений не было".
"Думаю, что как раз официальные результаты – они будут сегодня официально обнародованы, ближе к вечеру – они должны совпадать с результатами экзит-полла в пределах погрешности 2–3%, как обычно", – сказала она.
Такой "инструмент прямой демократии – правильная и хорошая вещь", считает нардеп.
"Нужно подумать, как его закрепить на постоянной основе. Можно подумать о голосовании в приложении "Дія". Конечно, это не может иметь каких-то юридических последствий, потому что такие последствия может иметь только референдум. Но опросы большого количества респондентов, не только по социологической выборке – это правильно. [Нужно] сверяться в режиме реального времени", – добавила она.
В день местных выборов 25 октября украинцам предложили ответить на "пять важных вопросов" от Зеленского:
Проведением опроса занималась компания, проводящая социологические опросы, финансировала исследование партия "Слуга народа". Офис президента подчеркнул, что результаты опроса не будут иметь юридических последствий.
25 октября стало известно, что в исследовании участвовали в том числе несовершеннолетние волонтеры (омбудсмен Людмила Денисова говорила, что это правомерно, если родители детей дали согласие). Активист Сергей Стерненко заявил, что смог проголосовать в опросе пять раз.