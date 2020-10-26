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В "Слуге народа" рассказали, когда обнародуют результаты опроса от Зеленского

Такой инструмент прямой демократии, как всеукраинский опрос, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским, – "правильная и хорошая вещь", заявила замглавы пропрезидентской парламентской фракции "Слуга народа", нардеп Евгения Кравчук. Она считает, что случаи, когда респонденты по несколько раз принимали участие в опросе, – исключения.

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Кравчук: Нужно подумать, как закрепить проведение опросов на постоянной основе. Можно подумать о голосовании в приложении "Дія"
Кравчук: Нужно подумать, как закрепить проведение опросов на постоянной основе. Можно подумать о голосовании в приложении "Дія"
Фото: Слуга Народу / Facebook

Результаты всеукраинского опроса, инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским, обнародуют вечером 26 октября, рассказала замглавы парламентской фракции "Слуга народа", нардеп Евгения Кравчук в эфире канала "Украина 24"

Кравчук считает, что случаи, когда один человек мог несколько раз принять участие в опросе – "исключения, которые точно попадают в медиа". Она утверждает, что большинство участников опроса на самом деле голосовали по одному разу и "каких-то таких нарушений не было". 

"Думаю, что как раз официальные результаты – они будут сегодня официально обнародованы, ближе к вечеру – они должны совпадать с результатами экзит-полла в пределах погрешности 2–3%, как обычно", – сказала она. 

Такой "инструмент прямой демократии – правильная и хорошая вещь", считает нардеп. 

"Нужно подумать, как его закрепить на постоянной основе. Можно подумать о голосовании в приложении "Дія". Конечно, это не может иметь каких-то юридических последствий, потому что такие последствия может иметь только референдум. Но опросы большого количества респондентов, не только по социологической выборке – это правильно. [Нужно] сверяться в режиме реального времени", – добавила она. 

В день местных выборов 25 октября украинцам предложили ответить на "пять важных вопросов" от Зеленского:

  • Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах?
  • Поддерживаете ли вы создание на Донбассе свободной экономической зоны?
  • Нужно ли сократить Верховную Раду Украины до 300 народных депутатов?
  • Поддерживаете ли вы легализацию медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелобольных?
  • Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос о применении гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

Проведением опроса занималась компания, проводящая социологические опросы, финансировала исследование партия "Слуга народа". Офис президента подчеркнул, что результаты опроса не будут иметь юридических последствий.

25 октября стало известно, что в исследовании участвовали в том числе несовершеннолетние волонтеры (омбудсмен Людмила Денисова говорила, что это правомерно, если родители детей дали согласие). Активист Сергей Стерненко заявил, что смог проголосовать в опросе пять раз

Теги: соцопрос, исследование, местные выборы, голосование, Слуга народа, Евгения Кравчук, всеукраинский опрос 2020
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