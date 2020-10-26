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Кернес набрал более 60% голосов на местных выборах. Он готовит видеообращение – горсовет Харькова

Первый заместитель головы Харькова Игорь Терехов сообщил, что мэр Харькова Геннадий Кернес обратится к харьковчанам. Его состояние здоровья стабильное.

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Кернес пообещал разобраться с Кучером
Кернес пообещал разобраться с Кучером
Фото: Геннадий Кернес / Facebook

Действующий мэр Харькова Геннадий Кернес побеждает на местных выборах в Украине, набрав 61,1% голосов избирателей, и по этому поводу готовит обращение к избирателям. О планах Кернеса рассказали в Харьковском городском совете 26 октября.

"Я разговаривал с [бизнесменом] Павлом Фуксом, который общался с Геннадием Адольфовичем [Кернесом]. Состояние [Кернеса] – стабильное, сомнений у врачей не вызывает. Будет его обращение к харьковчанам, фото и ролик, и главное – приезд Геннадия Кернеса в город Харьков",  пообещал первый заместитель головы Харькова Игорь Терехов.

Он отметил, что Кернесу уже сообщили результаты выборов. 

"Команда очень просила сделать фото городского головы, но в клинике придерживаются своих мер безопасности. Нарушить их из-за мирового резонанса разрешили только одному человеку – Алексею Навальному, который выложил фото из "Шарите", – рассказал Терехов.

Фукс 23 октября писал в Telegram, что общался Кернесом. Врачи разрешили ему разговаривать по 30 минут в день. 

"Обсудили последние новости и события. Чувствует себя хорошо. Благодарен всем харьковчанам за поддержку. Планирует скоро вернуться к работе", – отметил бизнесмен.

Кернес просил передать жителям Харьковской области, что займется сферой здравоохранения и "разберется с [главой Харьковской областной государственной администрации Алексеем] Кучером, который поставил под угрозу жизнь и здоровье людей", сообщил Фукс.

61-летний Кернес является мэром Харькова с 2010 года. Весной 2014-го на него совершили покушение, с тех пор он передвигается в коляске. На местных выборах, которые состоятся 25 октября 2020 года, он опять баллотируется в мэры города от партии "Блок Кернеса – Успешный Харьков".

Кернес последний раз появлялся на публике 23 августа, на мероприятиях ко Дню города и Дню национального флага. 14 сентября издание ZN.UA сообщило, что он в первых числах сентября заболел COVID-19 и был госпитализирован с двусторонним воспалением легких. Источники издания утверждали, что Кернес был в коме. 15 сентября в Харьковском горсовете подтвердили, что Кернес госпитализирован с коронавирусом, но отметили, что он "много и очень громко смеялся" над сообщениями о коме.

В ночь на 17 сентября Кернеса доставили в Германию на лечение в клинике "Шарите". Родные политика сообщали, что состояние его здоровья стабильное. 2 октября бизнесмен, друг Кернеса Павел Фукс рассказал, что мэр Харькова получил отрицательный тест на коронавирус.

12 октября глава Харьковской ОГА Алексей Кучер в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил, что Кернес чувствует себя плохо. 13 октября клиника "Шарите" обнародовала заявление: "Кернес из Харькова (Украина) находится у нас на лечении. Каждый день он делает успехи, и мы ожидаем его полного выздоровления".

Сын Кернеса Даниил рассказал, что после ранения, которое харьковский градоначальник получил в 2014 году, у него слабое легкое – его тогда "прошила" пуля. С этим якобы связано тяжелое течение болезни Кернеса.

По данным экзит-полла, проведенного в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24" 25 октября, Кернес на местных выборах набрал 57,9% голосов избирателей. Он остается главой города на ближайшие пять лет. 

Теги: Харьков, Геннадий Кернес, Шарите, Игорь Терехов, местные выборы, Павел Фукс, Алексей Кучер
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