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Ярославский о пародии Кучера: Был бы Кернес в Харькове, он бы Кучеру так ответил, что "моль" было бы самим легким выражением

Владелец и президент группы DCH Александр Ярославский заявил, что не является "особым почитателем" харьковского городского головы Геннадия Кернеса, но главе Харьковской ОГА Алексею Кучеру "за пять жизней" не сделать того, что сделал для города Кернес.

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Ярославский Кучеру: Алексей, неужели у тебя окончательно нет совести? Неужели вы за эти кресла, за эти паршивые места готовы унижаться до такого?
Ярославский – Кучеру: Алексей, неужели у тебя окончательно нет совести? Неужели вы за эти кресла, за эти паршивые места готовы унижаться до такого?
Фото: Александр Ярославский / Facebook

Владелец и президент группы DCH Александр Ярославский на своей Facebook-странице отреагировал на предвыборный ролик главы Харьковской обладминистрации Алексея Кучера. В ролике губернатор обыграл известное видео 2005 года с нынешним городским головой Геннадием Кернесом и сейчас экс-нардепом, а тогда – кандидатом на пост мэра Харькова Михаилом Добкиным, которое известно в интернете под названием "У тебя лицо скучное".

Видеопародию Кучер опубликовал в своем YouTube, он занял место Добкина и смонтировал свой текст с закадровыми репликами Кернеса.

"Прислали мне видео – пародию, которую снял Алексей Кучер на запись Кернеса с Добкиным. Честно говоря, я возмущен этим. Был бы сейчас Кернес в Харькове, он бы Кучеру так ответил, что "моль" – это было бы самое легкое выражение в его адрес. Какая у этого человека совесть и как у него поворачивается язык, когда человек лежит в больнице, говорить за его спиной такие вещи? Я далек от политики, я не поддерживаю никого из политиков, но меня чисто по-человечески возмущает такое поведение. Алексей, неужели у тебя окончательно нет совести? Неужели вы за эти кресла, за эти паршивые места готовы унижаться до такого?" – заявил Ярославский.

Он добавил, что говорить о заводах и промышленности Кучер не может, потому что ничего не сделал для промышленности Харькова.

"По поводу заводов хочу тебе сказать: ты и заводы – это разные планеты. Мы с тобой с ноября месяца занимались "Тяжмашем", и он стоит. О каких заводах ты говоришь? О каких дворах ты говоришь? Я не особый почитатель Геннадия Адольфовича, мы с ним 40 лет знакомы, и семь лет не разговаривали, но вам за пять жизней, и тебе особенно, не сделать того, что он сделал в Харькове. Я просил бы тебя не оскорблять человека, который не может тебе ответить, это недостойно мужчины. Ведите свои политические, бизнес-действия с каким-то достоинством. Не унижайтесь, не падайте на колени ради этих кресел", – сказал бизнесмен.

https://www.facebook.com/aleksanderyaroslavskiy/videos/1056291091508080/

В январе этого года Ярославский сообщил, что урегулировал все вопросы с Кернесом после многих лет размолвки. О том, что Кернес и Ярославский вместе праздновали Новый год, писала "КП в Украине"

15 июля Ярославский направил президенту и премьеру Украины открытое письмо с просьбой срочно вмешаться в ситуацию с "Электротяжмашем" и сделать все возможное для его спасения, отмечала ТСН.

Теги: Харьков, Геннадий Кернес, Александр Ярославский, агитация, местные выборы, Электротяжмаш, Алексей Кучер
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