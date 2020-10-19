Ярославский о пародии Кучера: Был бы Кернес в Харькове, он бы Кучеру так ответил, что "моль" было бы самим легким выражением

Владелец и президент группы DCH Александр Ярославский на своей Facebook-странице отреагировал на предвыборный ролик главы Харьковской обладминистрации Алексея Кучера. В ролике губернатор обыграл известное видео 2005 года с нынешним городским головой Геннадием Кернесом и сейчас экс-нардепом, а тогда – кандидатом на пост мэра Харькова Михаилом Добкиным, которое известно в интернете под названием "У тебя лицо скучное".
Видеопародию Кучер опубликовал в своем YouTube, он занял место Добкина и смонтировал свой текст с закадровыми репликами Кернеса.
"Прислали мне видео – пародию, которую снял Алексей Кучер на запись Кернеса с Добкиным. Честно говоря, я возмущен этим. Был бы сейчас Кернес в Харькове, он бы Кучеру так ответил, что "моль" – это было бы самое легкое выражение в его адрес. Какая у этого человека совесть и как у него поворачивается язык, когда человек лежит в больнице, говорить за его спиной такие вещи? Я далек от политики, я не поддерживаю никого из политиков, но меня чисто по-человечески возмущает такое поведение. Алексей, неужели у тебя окончательно нет совести? Неужели вы за эти кресла, за эти паршивые места готовы унижаться до такого?" – заявил Ярославский.
Он добавил, что говорить о заводах и промышленности Кучер не может, потому что ничего не сделал для промышленности Харькова.
"По поводу заводов хочу тебе сказать: ты и заводы – это разные планеты. Мы с тобой с ноября месяца занимались "Тяжмашем", и он стоит. О каких заводах ты говоришь? О каких дворах ты говоришь? Я не особый почитатель Геннадия Адольфовича, мы с ним 40 лет знакомы, и семь лет не разговаривали, но вам за пять жизней, и тебе особенно, не сделать того, что он сделал в Харькове. Я просил бы тебя не оскорблять человека, который не может тебе ответить, это недостойно мужчины. Ведите свои политические, бизнес-действия с каким-то достоинством. Не унижайтесь, не падайте на колени ради этих кресел", – сказал бизнесмен.
В январе этого года Ярославский сообщил, что урегулировал все вопросы с Кернесом после многих лет размолвки. О том, что Кернес и Ярославский вместе праздновали Новый год, писала "КП в Украине".
15 июля Ярославский направил президенту и премьеру Украины открытое письмо с просьбой срочно вмешаться в ситуацию с "Электротяжмашем" и сделать все возможное для его спасения, отмечала ТСН.