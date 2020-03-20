"Мы с Ярославским движемся, как танк, Кучер – как моль". На почве борьбы с короновирусом в Харькове Кернес разругался с председателем ОГА

Председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер заявил, что штаб по борьбе с коронавирусом, который возглавляет бизнесмен Александр Ярославский и в котором участвует мэр Харькова Геннадий Кернес, "занимается вымогательством". Кернес считает, что председатель ХОГА самоустранился от работы по борьбе с распространением COVID-19.

На почве борьбы с распространением коронавируса в Харькове мэр города Геннадий Кернес и бизнесмен Александр Ярославский, который возглавляет штаб по борьбе с распространением инфекции, разругались с председателем облгосадминистрации Алексеем Кучером.

Штаб в Харькове был создан по итогам встречи президента Украины Владимира Зеленского с украинскими бизнесменами, которая состоялась 16 марта в Офисе президента. В ней участвовал и бывший владелец "Металлиста", владелец группы DCH Александр Ярославский, позже стало известно, что именно он возглавит штаб.

Первое заседание штаба с участием Ярославского, Кернеса и Кучера прошло 17 марта.

"Ярославский управляет штабом, его основная миссия – организовать наполнение бюджета этого фонда всем необходимым. Это маски, это тест-системы, это аппараты искусственного дыхания. Мы только что с Александром и Геннадием Кернесом обсудили вопрос привлечения других бизнесменов", – сказал Кучер по итогам мероприятия.

На следующее заседание штаба, которое прошло 19 марта, Кучер не пришел, прислав вместо себя заместителя – Тараса Пастуха.

Харьковский журналист Павел Федосенко отметил в Facebook, что другим участникам встречи это не понравилось. "Ярославский на заседании оперативного штаба жестко заткнул рот заму Кучера Пастуху, а самого главу ХОГА назвал посмешищем. Кернес добавил: "Это было тупое выступление", – написал он.

После встречи Ярославский сказал: "Область ничем не провинилась иметь такое позорище. Я буду просить, чтобы был у нас действительно достойный партнер в регионе, с которым можно иметь дело". К кому именно собирается обращаться Ярославский, он не уточнил.

Кернес написал в Telegram, что "губернатор Харьковской области от борьбы с коронавирусом самоустранился".

"Мало того, что [Кучер] не пришел сам, так не смог обеспечить и участие в этой встрече крупных и уважаемых в области бизнесменов. Но ничего страшного, справимся без него – за нашими с Александром Ярославским спинами – опыт организации и проведения в Харькове Евро-2012 и других масштабных проектов", – заявил Кернес.

На брифинге 20 марта председатель ХОГА заявил, что штаб Ярославского – фикция.

"Все знают, что с бюджетами проблема. Встретившись с Ярославским 18 марта, мы вышли к прессе, и я попросил бизнесменов присоединиться. Мне стыдно за вчерашнее событие, стыдно за некоторых людей, откровенно стыдно. В области создан единственный штаб, в который входят нардепы, главы РГА, мои заместители, руководители больниц, который занимается борьбой с распространением коронавируса. Другие штабы – фикция. В области ни одному бизнесмену не дано было право перетягивать на себя", – цитирует Кучера Khrakiv TODAY.

По мнению чиновника, штаб Ярославского и Кернеса занимается "публичным вымогательством".

"Я с уважением отношусь к бизнесу, Ярославский, если поможет, мы скажем ему спасибо, в этом сборе принимал участие Кернес. На мой взгляд, он является в области абсолютно деструктивным элементом... Вчера он не боялся заразиться коронавирусом, а сегодня суд, и у него карантин… Уже прошли 90-е годы, все закончилось. Это фактически публичное вымогательство у бизнеса. Это так не работает. Мы вернем в реальность того человека, который занимается публичным вымогательством", – заверил он.

В ответ Геннадий Кернес заявил, что если бы ему в 90-х "попался такой, как Кучер, и подвел меня, как он подвел всех нас, я бы его просто раздавил, как клопа".

"Если посмотреть на наш тандем с Ярославским, то мы движемся, как танк. Если посмотреть на Кучера, то он движется как моль, подъедая что-то непонятное. Поэтому я хотел бы ему сказать: "Никогда не говори "гоп", пока не перепрыгнешь". А он решил это сделать и прикрыться при этом добрым именем президента", – написал мэр Харькова в Telegram.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джона Хопкинса, к вечеру 20 марта в мире зарегистрировано более 250 тыс. инфицированных, более 10 тыс. человек скончались.

По состоянию на 20 марта в Украине зафиксировано 26 случаев заражения коронавирусом, три из них с летальным исходом, один человек выздоровел. За границей от вируса лечат 13 украинцев, две женщины умерли.

Кернес 19 марта говорил, что 22 пациента госпитализированы с подозрением на коронавирус, подтвержденных случаев нет.