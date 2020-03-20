Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

"Мы с Ярославским движемся, как танк, Кучер – как моль". На почве борьбы с короновирусом в Харькове Кернес разругался с председателем ОГА

Председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер заявил, что штаб по борьбе с коронавирусом, который возглавляет бизнесмен Александр Ярославский и в котором участвует мэр Харькова Геннадий Кернес, "занимается вымогательством". Кернес считает, что председатель ХОГА самоустранился от работы по борьбе с распространением COVID-19.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ярославский и Кернес объединились против Кучера
Ярославский и Кернес объединились против Кучера
Фото: city.kharkov.ua

На почве борьбы с распространением коронавируса в Харькове мэр города Геннадий Кернес и бизнесмен Александр Ярославский, который возглавляет штаб по борьбе с распространением инфекции, разругались с председателем облгосадминистрации Алексеем Кучером.

Штаб в Харькове был создан по итогам встречи президента Украины Владимира Зеленского с украинскими бизнесменами, которая состоялась 16 марта в Офисе президента. В ней участвовал и бывший владелец "Металлиста", владелец группы DCH Александр Ярославский, позже стало известно, что именно он возглавит штаб

Первое заседание штаба с участием Ярославского, Кернеса и Кучера прошло 17 марта.

"Ярославский управляет штабом, его основная миссия – организовать наполнение бюджета этого фонда всем необходимым. Это маски, это тест-системы, это аппараты искусственного дыхания. Мы только что с Александром и Геннадием Кернесом обсудили вопрос привлечения других бизнесменов", – сказал Кучер по итогам мероприятия.

На следующее заседание штаба, которое прошло 19 марта, Кучер не пришел, прислав вместо себя заместителя – Тараса Пастуха.

Харьковский журналист Павел Федосенко отметил в Facebook, что другим участникам встречи это не понравилось. "Ярославский на заседании оперативного штаба жестко заткнул рот заму Кучера Пастуху, а самого главу ХОГА назвал посмешищем. Кернес добавил: "Это было тупое выступление", – написал он.

https://www.facebook.com/pavelveter/posts/2855349751223081

После встречи Ярославский сказал: "Область ничем не провинилась иметь такое позорище. Я буду просить, чтобы был у нас действительно достойный партнер в регионе, с которым можно иметь дело". К кому именно собирается обращаться Ярославский, он не уточнил. 

https://www.facebook.com/pavelveter/posts/2855436317881091

Кернес написал в Telegram, что "губернатор Харьковской области от борьбы с коронавирусом самоустранился".

"Мало того, что [Кучер] не пришел сам, так не смог обеспечить и участие в этой встрече крупных и уважаемых в области бизнесменов. Но ничего страшного, справимся без него – за нашими с Александром Ярославским спинами – опыт организации и проведения в Харькове Евро-2012 и других масштабных проектов", – заявил Кернес.

На брифинге 20 марта председатель ХОГА заявил, что штаб Ярославского – фикция.

"Все знают, что с бюджетами проблема. Встретившись с Ярославским 18 марта, мы вышли к прессе, и я попросил бизнесменов присоединиться. Мне стыдно за вчерашнее событие, стыдно за некоторых людей, откровенно стыдно. В области создан единственный штаб, в который входят нардепы, главы РГА, мои заместители, руководители больниц, который занимается борьбой с распространением коронавируса. Другие штабы – фикция. В области ни одному бизнесмену не дано было право перетягивать на себя", – цитирует Кучера Khrakiv TODAY.

По мнению чиновника, штаб Ярославского и Кернеса занимается "публичным вымогательством".

"Я с уважением отношусь к бизнесу, Ярославский, если поможет, мы скажем ему спасибо, в этом сборе принимал участие Кернес. На мой взгляд, он является в области абсолютно деструктивным элементом... Вчера он не боялся заразиться коронавирусом, а сегодня суд, и у него карантин… Уже прошли 90-е годы, все закончилось. Это фактически публичное вымогательство у бизнеса. Это так не работает. Мы вернем в реальность того человека, который занимается публичным вымогательством", – заверил он.

В ответ Геннадий Кернес заявил, что если бы ему в 90-х "попался такой, как Кучер, и подвел меня, как он подвел всех нас, я бы его просто раздавил, как клопа".

"Если посмотреть на наш тандем с Ярославским, то мы движемся, как танк. Если посмотреть на Кучера, то он движется как моль, подъедая что-то непонятное. Поэтому я хотел бы ему сказать: "Никогда не говори "гоп", пока не перепрыгнешь". А он решил это сделать и прикрыться при этом добрым именем президента", – написал мэр Харькова в Telegram. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джона Хопкинса, к вечеру 20 марта в мире зарегистрировано более 250 тыс. инфицированных, более 10 тыс. человек скончались.

По состоянию на 20 марта в Украине зафиксировано 26 случаев заражения коронавирусом, три из них с летальным исходом, один человек выздоровел. За границей от вируса лечат 13 украинцев, две женщины умерли.

Кернес 19 марта говорил, что 22 пациента госпитализированы с подозрением на коронавирус, подтвержденных случаев нет.

Теги: Украина, Харьков, Геннадий Кернес, Александр Ярославский, инфекция, Алексей Кучер, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Жена Бабкина опубликовала пост не о панике, который вызвал панику
Жена Бабкина опубликовала пост не о панике, который вызвал панику
  Культурная антиизоляция. Кого из артистов можно послушать в сети бесплатно. Список
  Культурная антиизоляция. Кого из артистов можно послушать в сети бесплатно. Список
"Вся жизнь состоит из намеков". Мейхер рассказала, как вдохновилась на новый опыт
"Вся жизнь состоит из намеков". Мейхер рассказала, как вдохновилась на новый опыт
Остапчук показал архивное видео с новорожденным сыном
Остапчук показал архивное видео с новорожденным сыном
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS