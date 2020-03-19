В Харькове 22 пациента с подозрением на коронавирус – Кернес

Все пациенты с подозрением на коронавирус в Харькове изолированы и находятся под наблюдением медиков, сообщил мэр города Геннадий Кернес.

В Харькове у 22 пациентов подозревают коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом в Telegram сообщил Харьковский городской голова Геннадий Кернес.

"Данные по коронавирусу на сегодня: 22 человека в городе под подозрением, они изолированы и под наблюдением врачей. Ни одного подтвержденного случая нет. В ночь с субботы на воскресенье в город прибудут 200 тысяч комплектов тестов, все медучереждения переведены в состояние готовности", – отметил он.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на вечер 18 марта, коронавирусом инфицировано 207 855 человек в более чем 160 странах, 8648 человек умерли. Наибольшее количество заболевших в Китае, Италии и Иране.

В Украине по состоянию на 19 марта подтверждено 16 случаев заражения коронавирусом: 10 из них – в Черновицкой области, по два – в Киеве и Киевской области, по одному – в Донецкой и Житомирской областях; двое заболевших скончались (по одному в Черновицкой и Житомирской областях). За границей от COVID-19 умерла одна украинка, еще 12 лечатся, пятеро выздоровели.