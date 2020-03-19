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В Украине полиция составила 32 протокола за нарушение карантина

Больше всего нарушений условий карантина, объявленного в Украине в рамках мероприятий по противодействию распространению коронавируса, зафиксировано в Донецкой области, сообщили в Нацполиции.

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Ежесуточно на дежурство в Украине заступает более 15 тыс. полицейских
Ежесуточно на дежурство в Украине заступает более 15 тыс. полицейских
Фото: EPA

За сутки полицейские в Украине составили 32 административных протокола о нарушении правил карантина, объявленного в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом рассказал заместитель председателя Национальной полиции Украины Александр Фацевич, сообщила пресс-служба ведомства.

"Приоритет для полиции сейчас – профилактические меры, мы проводим разъяснительную работу, особенно с теми субъектами хозяйствования, которые предоставляют услуги пассажирских перевозок. Однако уже на территории государства составлено 32 административных протокола, больше всего – в Донецкой области", – проинформировал Фацевич.

10 протоколов по ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса об административных правонарушениях составили в Донецкой области, семь – в Киеве, шесть – в Херсонской области, три – в Киевской, по два – в Полтавской и Черниговской областях, по одному – в Одесской и Черновицкой. Нарушение этой статьи влечет наложение штрафа в размере от 1000 до 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан (1734 тис. грн).

Фацевич отметил, что полиция работает в усиленном режиме. Ежесуточно на дежурство заступает более 15 тыс. полицейских, которые контролируют соблюдение карантинных мероприятий. Они несут службу в составе мобильных групп, пеших нарядов, автопатрулей, групп реагирования патрульной полиции, следственно-оперативных групп и на контрольно-проверочных пунктах.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на вечер 18 марта, коронавирусом инфицировано 207 855 человек в более чем 160 странах, 8648 человек умерли. Наибольшее количество заболевших в Китае, Италии и Иране.

В Украине по состоянию на 19 марта подтверждено 16 случаев заражения коронавирусом: 10 из них – в Черновицкой области, по два – в Киеве и Киевской области, по одному – в Донецкой и Житомирской областях, два человека скончались.

Из-за коронавируса в Украине до 3 апреля объявлен карантин. В стране закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, отменили массовые мероприятия, приостановили авиасообщение с другими странами и прекратили внутренние пассажирские перевозки (кроме городского наземного транспорта). Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы.

Теги: Киев, транспорт, Донецкая область, полиция, Херсонская область, Киевская область, Одесская область, Полтавская область, Черновицкая область, Черниговская область, Александр Фацевич, полицейский, перевозки, Национальная полиция, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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