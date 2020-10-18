Кучер снял пародию на знаменитый ролик Добкина и Кернеса. Видео

Оригинальное видео, на которое сделал пародию Кучер, появилось в сети в 2005 году. На нем был записан процесс съемки предвыборного ролика Добкина. Видеоролик сразу же стал популярными и разлетелся на цитаты, а высказывания "Как-то текст по-дебильному написан", "Миша, у тебя скучное лицо. Тебе никто денег не даст", "Давай по новой, Миша, всё х*йня" – стали крылатыми.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Они состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.