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Кучер рассказал, что предлагал, чтобы в мэры Харькова от "Слуги народа" баллотировался один из сыновей Кернеса

Председатель Харьковской областной госадминистрации Алексей Кучер в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сообщил, что харьковский градоначальник Геннадий Кернес был против, чтобы один из его сыновей баллотировался в мэры вместо него.

Кучер: Геннадий Адольфович упертый, поэтому мы пока что имеем то, что имеем
Кучер: Геннадий Адольфович упертый, поэтому мы пока что имеем то, что имеем
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Председатель Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону подтвердил, что предлагал, чтобы в мэры Харькова от "Слуги народа" баллотировался один из сыновей нынешнего городского головы Геннадия Кернеса.

"Это правда, но есть нюансы", – сказал Кучер.

Он рассказал, что как лидер команды президента в регионе был причастен к отбору кандидатов для участия в местных выборах от правящей партии "Слуга народа".

"Мое слово при принятии решения тоже имело вес. Мы рассматривали разные варианты, [кто сможет баллотироваться в мэры Харькова от "Слуги народа"]... В том числе, [приведу] в качестве примера, одного из самых известных промышленников нашего региона, руководителя "Турбоатома" Виктора Субботина. Это человек уважаемый, достаточно известный среди элит. Рассматривались и сыновья Кернеса. Это все было предметом дискуссии... Но Геннадий Адольфович упертый, поэтому мы пока что имеем то, что имеем", – сказал Кучер.

Он подчеркнул, что Кернес был против, чтобы один из его сыновей баллотировался в мэры Харькова вместо него.

"Он был против. Если бы он был за, думаю, кто-то пошел бы из его сыновей", – сказал Кучер и уточнил, что, скорее всего, это был бы 38-летний Кирилл Кернес, который на выборах в Харьковский облсовет возглавит список партии "Блок Кернеса – Успешный Харьков".

Глава Харьковской ОГА сказал, что, по его информации, идею с баллотированием сына Кернеса поддерживал и глава МВД Украины Арсен Аваков, который в 20052010 годах возглавлял Харьковскую область.

Кучер подчеркнул, что в процессе выбора кандидата от "Слуги народа" конечное решение было за президентом.

"Поскольку я из команды президента наиболее публичное, узнаваемое лицо в городе и области, президент попросил и, в общем-то, как человек командный я принял решение идти [и баллотироваться в мэры Харькова]", – сказал Кучер.

Интервью с Кучером выйдет сегодня на YouTube-канале "Дмитрий Гордон"Трансляция начнется в 18.00.

61-летний Кернес является мэром Харькова с 2010 года. Весной 2014-го на него совершили покушение, с тех пор он передвигается в коляске.

В сентябре 2020 года здоровье Кернеса ухудшилось, он заразился коронавирусом. Вначале политик лечился в Харькове, но 17 сентября его доставили в Германию в клинику "Шарите", где он находится до сих пор. Родные Кернеса сообщали, что его состояние стабильное. 2 октября бизнесмен, друг Кернеса Павел Фукс рассказал, что мэр Харькова получил отрицательный тест на коронавирус.

За последний месяц в СМИ неоднократно появлялась информация о перенесенном Кернесом инсульте и его смерти, но в горсовете эти слухи опровергали. "Ни инсульта, никакой потери речи у Геннадия Кернеса нет, все это происходит только в воспаленном воображении политических оппонентов", – заявил 9 октября директор департамента по вопросам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко.

На местных выборах, которые состоятся 25 октября, Кернес баллотируется в мэры города от партии "Блок Кернеса – Успешный Харьков".

Теги: Дмитрий Гордон, Харьков, выборы, Геннадий Кернес, Арсен Аваков, Турбоатом, Виктор Субботин, Алексей Кучеренко, местные выборы, Слуга народа, Кирилл Кернес
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