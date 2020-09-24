В Харьковский облсовет баллотируется сын Кернеса

Кирилл Кернес, сын мэра Харькова Геннадия Кернеса, на выборах в Харьковский облсовет возглавит список "Блока Кернеса – Успешный Харьков".

Кирилл родился в 1982 году, фото сделано в 2013-м Фото: gepard59 / Instagram

Сын мэра Харькова Геннадия Кернеса Кирилл баллотируется в Харьковский областной совет от "Блока Кернеса – Успешный Харьков". Об этом Общественному сообщила председатель Харьковской областной территориальной избирательной комиссии (ТИК) Валерия Копорулина.

23 сентября областная ТИК получила список партии на местные выборы и теперь должна его рассмотреть и утвердить.

В тот день "Блок Кернеса – Успешный Харьков" провел партийные конференции, на которых определился с избирательными списками. Геннадия Кернеса выдвинули на городского голову Харькова, поэтому, по закону, он не может участвовать в других избирательных списках.

В Харьковский облсовет также определили список. На партийном сайте было указано, что в первую пятерку вошли "Кернес, [первый заместитель городского головы Харькова Игорь] Терехов, председатель областного совета [Сергей] Чернов, депутаты облсовета Валерия Мураева и Татьяна Беловол".

Кто именно баллотируется с фамилией Кернес, Терехов не ответил, отмечает Общественное.

Кирилл Кернес родился в 1982 году в период брака Геннадия Кернеса с Оксаной Василенко.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.