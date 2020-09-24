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ПОЛИТИКА

ОПЗЖ выдвинула в мэры Николаева двух кандидатов

23 сентября на партийном сайте "Оппозиционной платформы – За жизнь" появились две новости о выдвижении кандидатов на пост городского головы Николаева. Сначала появилась информация о выдвижении экс-нардепа Артема Ильюка, а после – о том, что "единственная официальная кандидатура" в мэры от ОПЗЖ – сын бывшего мэра города, предприниматель Владислав Чайка.

По информации экс-нардепа Лещенко, Чайку в ОПЗЖ поддерживает группа Медведчука
По информации экс-нардепа Лещенко, Чайку в ОПЗЖ поддерживает группа Медведчука
Фото: Владислав Чайка / Facebook

"Оппозиционная платформа – За жизнь" выдвинула в мэры Николаева двух кандидатов, соответствующие новости были опубликованы на партийном сайте 23 сентября.

Первой была опубликована информация о том, что ОПЗЖ выдвинула экс-нардепа Артема Ильюка кандидатом в мэры. Такое решение было принято на общем собрании партии в Николаеве, подчеркнула пресс-служба партии.

"Естественно, есть те, кто сегодня хочет любыми способами меня "сбить". Такого давления я не испытывал никогда, даже находясь в парламенте в оппозиции", – отметил Ильюк в сообщении.

В следующей новости, опубликованной на сайте ОПЗЖ, речь идет о том, что "единственная официальная кандидатура в мэры Николаева от ОПЗЖ – Владислав Чайка". 

"Некоторые СМИ распространяют информацию о том, что 20 сентября  состоялась конфренция городской организации ОПЗЖ, на которой был выдвинут кандидат в мэры Артем Ильюк. Я ответственно заявляю, что конференции 20 сентября не было, выдвижения не было, голосования за эту кандидатуру не было", – сказал руководитель областной организации ОПЗЖ Юрий Загородний.

Заместитель руководителя николаевской городской организации ОПЗЖ Максим Невенчанный ометил, что выдвижения Ильюка не было, он "выступил с пожеланием скорейшей победы".

По информации экс-нардепа Сергея Лещенко, опубликованной в Telegram-канале "Лещенко тут", "группы влияния в партии ОПЗЖ [нардепа Виктора] Медведчука – [нардепа Сергея] Левочкина вошли в клинч в Николаеве, поэтому одновременно были выдвинуты два кандидата в мэры города.

"На выдвижение Чайки приехал нардеп Юрий Загородний, близкий к Виктору Медведчуку. Тогда как второй кандидат, Артем Ильюк, близок к группе Левочкина – [нардепа Юрия] Бойко. Забавно то, что Чайка раньше публично поддерживал команду [президента Украины] Владимира Зеленского и даже якобы хотел баллотироваться в мэры Николаева от партии "Слуга народа". По некоторой информации, Чайка является братом супруги председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова", – сказано в сообщении.

Ильюк дважды был народным депутатом: в Раде VII и VIII созывов, оба раза он был избран по мажоритарному округу №128 в Николаевской области. Политику 41 год, он родился в Николаеве, имеет кораблестроительное и экономическое образование.

Владислав Чайка – сын бывшего мэра Николаева Владимира Чайки, предприниматель, глава общественной организации "Миколаїв – єдина родина".

Теги: Виктор Медведчук, выборы, Сергей Левочкин, Николаев, Сергей Лещенко, Юрий Бойко, местные выборы, ОПЗЖ
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